Fieser Seitenhieb: Timothée Chalamet lässt Rumer Willis kalt

Timothée Chalamet (30) scheint bei Rumer Willis (38) nicht gerade für Herzklopfen zu sorgen. Das machte die Schauspielerin jetzt mit einem humorvollen Instagram-Video deutlich. Darin sitzt sie auf einem Stuhl, während eine Texteinblendung erklärt, warum Frauen der Millennial-Generation angeblich nicht auf den Hollywoodstar stehen. Anschließend lässt Rumer Taten sprechen und präsentiert ihre ganz persönlichen Favoriten: Charlie Hunnam (46), Tom Hardy (49), Jeffrey Dean Morgan (60), Pedro Pascal (51), Javier Bardem (57), Jake Gyllenhaal (45) und Matthew McConaughey (56). Einer scheint es ihr besonders angetan zu haben: Charlie ist gleich dreimal in der Bilderreihe vertreten. Für die passende musikalische Untermalung sorgt Shaggys (57) Hit "Boombastic". Eine lange Erklärung braucht Rumer offenbar nicht. Stattdessen lässt sie die Bilder für sich sprechen und kommentiert ihren Beitrag vielsagend mit den Worten: "Muss ich noch mehr sagen?"

Auffällig ist, dass Rumers Favoriten allesamt der älteren Millennial-Generation oder der Generation X angehören. Timothée Chalamet liegt altersmäßig dagegen zwischen den jüngeren Millennials und der Generation Z. Dass der Schauspieler bei Frauen aus Rumers Generation grundsätzlich keine Chancen hat, wäre allerdings zu kurz gegriffen. Jennifer Lawrence (36) schwärmte bereits 2018 ganz offen von ihrem jüngeren Kollegen. Damals war sie 27, Timothée gerade einmal 22 Jahre alt. Gegenüber Entertainment Tonight scherzte sie: "Timothée, ich warte darauf, dass er ein bisschen älter wird, wisst ihr? Ich mäste ihn wie ein Schwein für die Schlachtung, und dann schlage ich zu, sobald er ungefähr 30 ist." Anschließend legte sie nach: "Ich wusste nicht, dass er so jung ist. Sagt ihm, er soll warten! Er ist so, so talentiert und heiß!" Drei Jahre später standen die beiden tatsächlich gemeinsam für die Satire "Don't Look Up" vor der Kamera.

Herzklopfen bei Timothée Chalamet hin oder her: Zuletzt lief Rumers Liebesleben alles andere als rund. Ihr Streit mit Ex-Partner Derek Richard Thomas um das Sorgerecht für Tochter Louetta schlug hohe Wellen. In Gerichtsdokumenten, aus denen The Sun zitierte, erhob der Musiker nicht nur Vorwürfe gegen Rumer. Er nahm auch ihre Mutter Demi Moore (63) ins Visier. Derek warf Demi ein "massiv einschüchterndes Verhalten" vor und schilderte eine Szene kurz nach Louettas Geburt im Jahr 2023, als "Frau Moore und Mitglieder des Hauspersonals das Haus betraten".

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Getty Images Rumer Willis im Mai 2024

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Getty Images Timothée Chalamet bei der Premiere von "Marty Supreme" im Le Grand Rex in Paris

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Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Juni 2024