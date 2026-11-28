Ein inniger Augenblick zwischen Vater und Tochter: Rumer Willis (38) hat an Thanksgiving einen besonders berührenden Schnappschuss mit ihrem Vater Bruce Willis (71) geteilt. Darauf legt Rumer behutsam eine Hand an das Gesicht des Hollywoodstars, beide schauen einander liebevoll in die Augen und tragen ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Das Foto gehört zu einer ganzen Reihe von Bildern, auf denen auch weitere Familienmitglieder zu sehen sind. So zeigt Rumer unter anderem ihre dreijährige Tochter Louetta (3), ihre Schwestern Tallulah (32) und Scout sowie ihre Mutter Demi Moore (64). Viele Worte brauchte die Schauspielerin für ihren Instagram-Beitrag nicht und fasste ihre Freude über das gemeinsame Fest in der knappen Bildunterschrift "Dankbar" zusammen.

Rumers Post erscheint nur wenige Tage, nachdem ihre jüngere Schwester Tallulah Willis ebenfalls einen persönlichen Moment mit Bruce öffentlich gemacht und sich anschließend dafür entschuldigt hatte. Sie erklärte, das Bild sei bei einem wunderschönen Besuch entstanden, bei dem sie gemeinsam mit ihrem Vater ein Video von Frankie Valli geschaut habe. Im Nachhinein hatte sie die Aufnahme, auf der die beiden nebeneinander auf einer Holzschaukel sitzen, jedoch als möglicherweise zu intim empfunden und wieder gelöscht. "Ich kann das anerkennen und verspreche, es besser zu machen", schrieb sie zu ihrer Entscheidung. Gleichzeitig betonte Tallulah, wie eng sie mit ihrem Vater verbunden ist, und stellte klar: "Ich liebe ihn. Meine Familie liebt ihn. Und er ist noch immer der absolute Held, als den wir ihn kennen." Damit machte sie deutlich, dass die Familie trotz der Erkrankung fest zusammenhält.

Im Februar 2023 hatte die Familie des Schauspielers bekannt gegeben, dass bei ihm frontotemporale Demenz diagnostiziert worden war. Bereits etwa ein Jahr zuvor hatten seine Liebsten öffentlich gemacht, dass Bruce an Aphasie leidet, und gleichzeitig seinen Rückzug aus der Schauspielerei verkündet. Insgesamt ist er Vater von fünf Töchtern: Rumer, Scout (35) und Tallulah stammen aus seiner Ehe mit Demi Moore, mit der er von 1987 bis 2000 verheiratet war. Seit 2009 ist er mit Emma Heming (50) verheiratet, mit der er die Töchter Mabel (14) und Evelyn (12) hat. Die aktuellen Thanksgiving-Bilder zeigen nun, dass gleich mehrere Generationen der Familie das Fest gemeinsam im engen Kreis verbracht haben.

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rumerwillis Bruce und Rumer Willis im November 2026

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Instagram / buuski Tallulah und Papa Bruce Willis im November 2026

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