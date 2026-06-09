Streit eskaliert: Rumers Ex erhebt Vorwürfe gegen Demi Moore

Der Sorgerechtsstreit zwischen Rumer Willis (37) und ihrem Ex-Partner Derek Richard Thomas nimmt eine neue, brisante Wendung: In aktuellen Gerichtsdokumenten, aus denen die Sun zitiert, richtet der Musiker seine Vorwürfe nun nicht mehr nur gegen seine frühere Partnerin, sondern auch gegen deren Mutter Demi Moore (63). Derek behauptet, die Hollywood-Ikone habe ihm gegenüber ein massiv einschüchterndes Verhalten gezeigt. Die Unterlagen beziehen sich auf seinen Antrag auf eine einstweilige Verfügung zum Umgang mit der gemeinsamen Tochter Louetta, die der Musiker bereits im Februar 2026 gestellt haben soll.

In der Klageschrift beschreibt Derek nicht nur den aktuellen Konflikt, sondern auch Spannungen unmittelbar nach der Geburt von Louetta im Jahr 2023. Laut seiner Darstellung habe Rumer ihm damals klargemacht, dass sie in den ersten Wochen keine Familie im Haus haben wolle und ihre Angehörigen in den ersten 40 Tagen nach der Entbindung nicht dabeihaben möchte. "Dennoch kam es am Tag nach Louettas Geburt zu erheblichen Unruhen, als Frau Moore und Mitglieder des Hauspersonals das Haus betraten", behauptet Derek. Besonders heikel ist eine Passage, in der Derek schildert, Demi habe ihn bei dieser Gelegenheit – offenbar ausgelöst durch eine Äußerung von Rumer – damit bedroht, ihn zu "vernichten". Zusätzlich kritisiert der Musiker Rumers späteren Umzug mit der kleinen Louetta von Kalifornien nach Idaho und betont, er habe einem dauerhaften Leben in einem anderen Bundesstaat nie zugestimmt. Rumer habe früher häufiger erklärt, sie wolle räumlich auf Abstand zu ihrer Mutter gehen und etwa nach Texas oder in einen anderen US-Bundesstaat ziehen, um dem angeblich "übergriffigen und feindseligen Verhalten" von Demi zu entkommen.

Derek soll zudem Einspruch gegen einen Werbeauftritt der kleinen Louetta erhoben haben, weil die betreffende Anzeige "sexuellen Humor für Erwachsene" enthalten habe, der für ein zweijähriges Kind unangemessen sei. Rumer selbst hatte dem Musiker zuvor "wahnsinnigen emotionalen Missbrauch" vorgeworfen. "Er wollte mich von meinen Freunden und meiner Familie isolieren. Er hat mich ständig grundlos als Lügnerin bezeichnet. Er hat mir ständig gesagt, ich sei eine schlechte Freundin", so Rumer. Sie hat inzwischen das alleinige Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für Louetta beantragt. Die Trennung des Paares hatte im August 2024 stattgefunden. Pikant in diesem Zusammenhang: Demi hatte zuvor selbst gegenüber dem Gericht ausgesagt, Derek wolle "Rumers Umfeld nach seinen Bedürfnissen diktieren und kontrollieren".

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Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im März 2023

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Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Juni 2024

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Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Tochter Lou, Oktober 2024