John Lennons Sohn Sean enthüllt die Wahrheit über sein Erbe

Seit Jahrzehnten hält sich das hartnäckige Gerücht, John Lennons (†40) Söhne seien beim Erbe ihres 1980 ermordeten Vaters höchst unterschiedlich bedacht worden. Nun meldet sich Sean Ono Lennon (51) auf X zu Wort und stellt die Sache aus seiner Sicht richtig. Auslöser war ein Kommentar unter einem gemeinsamen Geburtstagsfoto der Brüder: Ein Nutzer behauptete dort, einer der beiden Söhne habe den Löwenanteil des Nachlasses bekommen, während der andere um einen vergleichsweise kleinen Teil habe kämpfen müssen. Dieser Darstellung widerspricht der Musiker jetzt unmissverständlich. "Julian und ich haben von unserem Vater den gleichen Betrag geerbt. Unsere Treuhandvermögen waren gleich – wobei seines geringfügig größer war, aber nur unwesentlich", schreibt er auf der Plattform.

Nach dem Tod des Beatles-Stars am 8. Dezember 1980 hatte dessen zweite Ehefrau Yoko Ono (93) die Kontrolle über den Nachlass übernommen. Julian Lennon, Johns Sohn aus der ersten Ehe mit Cynthia, war damals 17 Jahre alt, während Sean, der gemeinsame Sohn von John und Yoko, gerade einmal fünf war. Im Testament soll Julian Berichten zufolge weitgehend unberücksichtigt geblieben sein – entsprechend zog er vor Gericht, um seinen Anteil durchzusetzen. Ganze 16 Jahre dauerte das juristische Tauziehen, erst 1996 kam es schließlich zu einer Einigung. Seans aktuelle Aussage legt allerdings nahe, dass die für die beiden Brüder eingerichteten Treuhandvermögen am Ende nahezu identisch ausfielen.

Trotz der komplizierten Vorgeschichte rund um den Nachlass soll das Verhältnis der Halbbrüder nie unter Geldstreitigkeiten gelitten haben. Gegenüber Vanity Fair schwärmt Sean von seinem Bruder: "Julian und ich standen uns schon immer nahe. Als ich jung war, war er mein Held." Der ältere Bruder habe ihm damals das Gitarrespielen beigebracht. Auch Julians Nummer-eins-Erfolg während Seans Jugend trug demnach dazu bei, dass dieser selbst den Weg in die Musik einschlug. Immer wieder kursierten Berichte über ein angeblich zerrüttetes Verhältnis zwischen den beiden – doch davon will Sean nichts wissen. "Ich liebe ihn. Es war nie ein Problem. Niemals", stellt er in dem Interview klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Ono Lennon bei den Grammy Awards in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images John Lennon und Yoko Ono, Dezember 1968

Anzeige Anzeige