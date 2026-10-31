Schaurige Sichtungen: Elvis & Co. sollen als Geister spuken

Pünktlich zu Halloween wird es auch in der Welt der Stars schaurig: Fünf verstorbene Legenden sollen Jahre nach ihrem Tod nicht ganz verschwunden sein. Elvis Presley (†42), Marilyn Monroe (†36), John Lennon (†40), Amy Winehouse (†27) und Lucille Ball (†77) wurden angeblich an Orten gesehen oder gespürt, die zu Lebzeiten eine große Rolle für sie spielten. Davon berichten mehrere britische Medien – unter anderem The Mirror. Die Schauplätze der mysteriösen Geschichten sind dabei ganz unterschiedlich. Sie reichen von Elvis' Anwesen Graceland in Memphis und einer früheren Bühne in Las Vegas über ein Hotel in Los Angeles und das berühmte Dakota-Gebäude in New York bis hin zu einem Tonstudio und privaten Wohnhäusern. Belegt sind die übernatürlichen Sichtungen allerdings nicht. Bei allen Berichten handelt es sich um Erzählungen und persönliche Wahrnehmungen von Angehörigen, Weggefährten oder Besuchern.

Elvis starb 1977 mit nur 42 Jahren. Fans wollen den King of Rock and Roll danach lebend in einem Flugzeug oder bei Burger King gesehen haben. Andere behaupten, sein Geist treibe in Graceland und im Westgate Las Vegas Resort and Casino sein Unwesen. Dort gab der Sänger 1976 seine letzten Las-Vegas-Shows. Marilyn soll dagegen im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles ab und zu in einem Ganzkörperspiegel auftauchen, der früher in ihrem Zimmer hing. Zu Beginn ihrer Karriere hatte die Schauspielerin in dem Hotel gewohnt. John wurde 1980 vor seinem New Yorker Apartmenthaus The Dakota ermordet. Menschen wollen seitdem rund um das Gebäude seine Präsenz wahrgenommen haben. Selbst seine früheren Bandkollegen sollen ihn gespürt haben, als die übrigen Beatles in den 1990er-Jahren wieder zusammen Musik machten. "Im Studio gingen viele seltsame Dinge vor sich – Geräusche, die nicht hätten da sein dürfen, und Geräte, die alle möglichen merkwürdigen Dinge taten. Es herrschte einfach insgesamt das Gefühl, dass John da war", erzählte Paul McCartney (84) laut The Mirror.

Amy ist 2011 im Alter von 27 Jahren gestorben. Ihr Vater Mitch Winehouse (75) berichtete 2018 in einem Interview mit People von sehr persönlichen Erlebnissen. Er will gespürt haben, dass seine Tochter an seinem Bett war. "Ihr Geist kommt und setzt sich ans Ende meines Bettes. Sie sitzt einfach da, sieht genauso aus wie sie, mit ihrem wunderschönen Gesicht, und schaut mich an", schilderte er. Und weiter: "Ich frage sie: 'Geht es dir gut?', weil ich nervös werde, wenn sie da ist. Aber irgendwie ist es tröstlich zu wissen, dass sie hier und bei mir ist." Lucille starb 1989 mit 77 Jahren. Trotzdem soll der "I Love Lucy"-Star sein früheres Haus in Beverly Hills angeblich nie ganz verlassen haben. Wie House Beautiful berichtet, wurden in dem Anwesen zerbrochene Fenster und Möbel gemeldet, die sich bewegt haben sollen. Einige Menschen wollen außerdem in einem Fenster im Obergeschoss eine Gestalt gesehen haben, die Lucille ähnelte.

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Getty Images Sänger Elvis Presley

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Getty Images Marilyn Monroe, Filmikone

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Getty Images John Lennon im Dezember 1961

Getty Images Amy Winehouse und ihr Vater Mitch in London, 2008

Getty Images Lucille Ball, Schauspielerin