Unter einem Dach wohnen, sich aber wie Luft behandeln? Im Forsthaus Rampensau Germany beherrschen Marlisa Rudzio (37) und Brenda Brinkmann (23) diese Disziplin mittlerweile in Perfektion. Schon seit vier Folgen des Joyn-Formats weichen sich die beiden nun gekonnt aus, obwohl es noch einiges zu klären gäbe: Ihr ursprünglicher Knatsch aus Reality Backpackers liegt inzwischen ein halbes Jahr zurück, doch abgekühlt ist hier noch lange nichts. Auf dem Balkon der Almhütte hakt schließlich Brendas Schwester Stella Brinkmann nach, ob zwischen den Streithähnen endlich geredet worden sei. Marlisa verneint und räumt sogar ein, vor Brendas Einzug regelrecht Bammel gehabt zu haben. Als Stella diese Sorge im Interviewraum weitergibt, stößt sie bei ihrer kleinen Schwester allerdings auf wenig Mitgefühl: "Warum Angst? Das ist voll übertrieben. Aber das ist wieder diese Opferrolle. Ich habe sie nicht bedroht, ich habe sie nicht fertiggemacht."

Ihren Ursprung nahm die Fehde bei der Ausstrahlung der dritten Staffel von "Reality Backpackers", als Marlisa mitbekam, wie Brenda sich über ihr Essverhalten in der Show lustig gemacht und sie als "Raupe Nimmersatt" betitelt hatte. Auf ein klärendes Wort wartete sie danach vergeblich: "Jeder hat darüber geredet. Ich dachte, warum schreibt sie mir nicht einfach mal: 'Hey, ich habe es gesehen. Sorry, war scheiße.' Es kam einfach gar nichts." Deutlich einsichtiger habe sich dagegen Laurenz Pesch (25) gezeigt, der damals ebenfalls mitgelästert hatte und sich gleich mehrfach bei ihr meldete. "Ey, es tut mir voll leid, ich weiß gar nicht, was ich da angerichtet habe. Sorry. Wir haben uns beide keine Gedanken darum gemacht und fanden es einfach in dem Moment witzig", erinnert sich Marlisa an seine Nachricht. Selbst Stella kann Marlisas Ärger gut nachvollziehen und geht plötzlich auf Distanz zu ihrer Schwester: "Ich würde sowas niemals zu dir sagen. Ich denke vorher nach, bevor ich irgendetwas sage und jemanden verletze. Im Kopf ist sie manchmal 16."

Bei Marlisa hinterließ der Spott über ihren Körper und ihren Appetit tiefe Spuren. Im "Forsthaus" hatte die Influencerin zuvor schon berichtet, dass sie in einer seelisch extrem belastenden Phase binnen kurzer Zeit 15 Kilogramm verloren habe – nicht etwa durch eiserne Disziplin oder eine Diät, sondern weil ihr schlicht der Appetit vergangen war und sie kaum noch etwas herunterbekam. Als einen der Auslöser für dieses Tief benannte Marlisa ausdrücklich Brendas abfällige Bemerkung. Doch selbst diese Schilderungen änderten bislang nichts an der Funkstille im Haus: Während Marlisa vor der Kamera offenlegt, wie sehr sie der Kommentar aus der Bahn geworfen hat, tut Brenda deren Gefühle als überzogen ab – und ein klärendes Gespräch unter vier Augen lässt weiterhin auf sich warten.

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Collage: Joyn, Joyn Collage: Marlisa Rudzio und Brenda Brinkmann

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Joyn Stella und Brenda Brinkmann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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