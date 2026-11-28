Kaum ist die neue Staffel Forsthaus Rampensau Germany gestartet, fallen bei einzelnen Kandidaten auch schon sämtliche Hemmungen: Gigi Birofio (27) und LilliPop lassen es direkt am ersten Abend in der Almhütte ordentlich krachen. Hier fließt der Alkohol nicht nur in Strömen, sondern wird sich auch ganz genüsslich gegenseitig in den Mund gespuckt. Doch damit nicht genug: Wenig später verfangen sich der Realitystar und die Wildcard-Kandidatin in einer wilden Knutscherei – "wie die Schnecken", so das trockene Fazit von Beobachterin Claudia Obert (65). Und selbst als die Party abebbt, denkt das Duo noch lange nicht ans Schlafen. Anstatt sich in ihr eigenes Stockbett zu verkrümeln, schlüpft Lilli kurzerhand zu Gigi unter die Decke. Dumm nur, dass der ausgerechnet den unbeliebtesten Schlafplatz – das Einzelbett direkt in der Gemeinschaftsküche – hat. Am nächsten Morgen staunt daher Marco Cerullo (38) nicht schlecht: Er kriecht als erster Bewohner aus den Federn und entdeckt nicht nur die beiden beim Kuscheln, sondern auch verdächtige weiße Spuren auf der Bettwäsche.

Was in den Stunden dazwischen passiert ist, will Lilli niemandes Fantasie überlassen. Im Einzelinterview schwärmt die Blondine unverblümt von Gigis "Fingerfertigkeiten" und deutet an, dass es außerdem zum Oralverkehr gekommen sei. Ohrenzeugin Marlisa Rudzio (37), die ihr Nachtlager im Nebenraum bezogen hatte, scheint von dieser Information nur mäßig überrascht: "Man hört halt wirklich alles in diesem Haus. [...] Ich war gefühlt mit denen im Bett. Ich habe alles mitbekommen." Dabei hatten sich Gigi und Lilli vor dem ersten Näherkommen am Vorabend noch gegenseitig zur Familie erklärt: Sie betonte, ihn wie einen Bruder wahrzunehmen; er sie wie eine Cousine. Besonders pikant: Gigi und Lilli haben bereits eine gemeinsame TV-Vergangenheit, geprägt von einem gewissen Machtgefälle. In diesem Jahr nahm LilliPop an der "Realitystar Academy" teil, und zwar als Schülerin von Gigi.

Doch das Betragen der feierwütigen Turteltauben kommt längst nicht bei allen Mitbewohnern gut an. Unter anderem Katy Bähm (33) kann über so viel Zügellosigkeit nur den Kopf schütteln. "Leute, habt ein bisschen Respekt vor euch selber auch", mahnt sie im Einzelinterview. Sich bei gegenseitiger Sympathie mal "einen Knutscher" aufzudrücken, sei ja in Ordnung, aber dass man sich direkt am ersten Abend gegenseitig in den Mund spucke, irritierte die Berliner Dragqueen nachhaltig. Auch Mitkandidat Filip Pavlovic (32) hatte von der wilden Feierei schnell genug, wie er im Promiflash-Interview verriet: Der Ex-Dschungelkönig dachte aufgrund der andauernden Partys sogar kurzzeitig über einen Abbruch der Dreharbeiten nach.

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Joyn Gigi Birofio in "Forsthaus Rampensau Germany", 2026

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Joyn Gigi Birofio und LilliPop bei "Forsthaus Rampensau Germany", 2026

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