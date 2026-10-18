Marco Reus' Neugeborenes besucht erstmals Papas Spiel

Für Marco Reus (37) gab es am Donnerstag gleich doppelten Grund zur Freude! Der Fußballstar durfte bei seinem Spiel mit LA Galaxy gegen Portland einen ganz besonderen Fan am Spielfeldrand begrüßen: Sein jüngstes Kind, das erst im August zur Welt gekommen war, sah seinem Papa zum ersten Mal live beim Fußballspielen zu. Gemeinsam mit Mama Scarlett Gartmann (32) verfolgte der Nachwuchs die Partie aus nächster Nähe. Und offenbar erwies sich der Familienbesuch direkt als Glücksbringer. Bereits in der 17. Minute brachte Marco seine Mannschaft mit dem ersten Treffer in Führung. Für den ehemaligen BVB-Profi dürfte dieser Abend damit nicht nur aus sportlicher Sicht etwas Besonderes gewesen sein. Schließlich konnte er seinen jüngsten Erfolg erstmals vor den Augen seines dritten Kindes feiern.

Den besonderen Moment hielt Scarlett auch für ihre Instagram-Follower fest. In ihrer Story teilte das Model einen Schnappschuss, auf dem sie ihr Baby auf dem Arm hält und vom Spielfeldrand aus auf den Rasen blickt. Während Marco für LA Galaxy im Einsatz war, genossen die beiden das Geschehen aus nächster Nähe. Das Gesicht des Neugeborenen ist auf der Aufnahme allerdings nicht zu sehen. Zwar gibt Scarlett ihrer Community immer wieder kleine Einblicke in den Familienalltag in den USA, ihre Kinder hält sie dabei jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Der seltene Schnappschuss gab ihren Followern dennoch einen Einblick in das Familienerlebnis.

Im August hatten Marco und Scarlett die Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes bekannt gegeben. Zuvor waren die beiden bereits Eltern von zwei Töchtern geworden. Seit 2019 ist das Paar verheiratet, mittlerweile lebt die fünfköpfige Familie in Los Angeles. Dorthin waren sie 2024 gezogen, nachdem Marco seine langjährige Karriere bei Borussia Dortmund beendet und sich für einen Wechsel zu LA Galaxy in die amerikanische Major League Soccer entschieden hatte. Für Scarlett und die Kinder bedeutete der Umzug einen Neuanfang fernab der Heimat. Mit dem ersten Stadionbesuch des jüngsten Familienmitglieds kam nun ein weiterer Familienmoment hinzu.

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Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann mit ihrem Baby, Oktober 2026

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Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus mit ihren zwei Töchtern

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Imago Marco Reus, Fußballer