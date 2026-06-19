Leben in den USA: So war die Umstellung für Marco Reus' Frau

Scarlett Gartmann (32) hat sich in ihrem neuen Leben in den USA erstaunlich schnell eingelebt. Seitdem Fußballstar Marco Reus (37) im Sommer 2024 zum Verein LA Galaxy gewechselt ist, lebt die Familie in Kalifornien und hat Deutschland vorerst hinter sich gelassen. Nun hat sich Scarlett in einer Fragerunde auf Instagram offen darüber geäußert, wie die Umstellung für sie war – und die Bilanz fällt durchaus positiv aus: "Ich habe mich grundsätzlich schon relativ schnell wohlgefühlt", erklärt sie gegenüber ihren Followern. Trotzdem betont sie, dass es auch Tage gebe, an denen sie Deutschland und ihren alten Alltag vermisse.

Einen entscheidenden Anteil an ihrem schnellen Einleben hätten laut Scarlett neue Freundschaften gehabt – und die Tatsache, dass darunter viele Deutsche waren. "Dadurch hat man einfach eine ähnliche Kultur, ähnliche Traditionen und oft auch ähnliche Werte. Man versteht viele Dinge einfach sofort, weil man einen ähnlichen Hintergrund hat", erklärt sie weiter. Außerdem sei es wichtig gewesen, einen eigenen Alltag zu finden: "Ob das der Job ist, Sport, die Kinder oder einfach feste Routinen – sobald man merkt, dass man nicht mehr nur 'zu Besuch' ist, sondern hier wirklich lebt, macht das unglaublich viel aus." Auch wenn Kalifornien ihr aktuelles Zuhause ist und sie sich dort wohlfühlt, kann sie sich vorstellen, noch einmal woanders zu leben – etwa auf Ibiza oder in der Schweiz. "Am Ende ist Zuhause für mich sowieso vor allem dort, wo meine Familie ist und die Kids sich wohlfühlen, gute Freunde haben und wir als Familie eine gute Zeit", erläutert sie ihre Einstellung.

Privat steckt die kleine Familie gerade mitten in einer sehr intensiven Phase. Bereits vor einiger Zeit hatten Scarlett und Marco öffentlich gemacht, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten und ihre Familie weiter wächst. Die Influencerin teilt immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit den Kindern, den sie nun zwischen Strand, Sonne und neuem Umfeld organisiert. Während Marco bei seinem neuen Verein auf Torejagd geht, konzentriert sich Scarlett darauf, das Leben fernab von Deutschland so zu gestalten, dass es für alle möglichst stabil und vertraut ist. Im Mittelpunkt stehen dabei die gemeinsamen Momente als Familie. Obgleich Scarlett zugibt, Deutschland manchmal zu vermissen, zieht sie am Ende ein durchweg positives Fazit und sagt über ihren Umzug nach Amerika: "Es ist so cool, so ein Abenteuer erleben zu dürfen und mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen."

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Getty Images Marco Reus und Scarlett Gartmann om Dezember 2019

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Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus mit ihren zwei Töchtern

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Instagram / scarlettgartmann Schwangere Scarlett Gartmann Ende März 2026