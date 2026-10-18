Robert Pattinson gibt Update zur Pause von "The Batman"

Der vorübergehende Produktionsstopp von The Batman Part II hatte zuletzt für Verunsicherung unter DC-Fans gesorgt. Nun hat sich Robert Pattinson (40) selbst dazu geäußert. Bei der Promotion für seinen Film "Primetime" bestätigte der Schauspieler gegenüber Official Pop Drop die Unterbrechung, betonte aber zugleich, dass die Fortsetzung deshalb nicht vor dem Aus stehe. "Ja, wir pausieren für eine Weile, und dann werden wir das alles klären", erklärte der Batman-Darsteller. Anfang Oktober war bekannt geworden, dass Regisseur Matt Reeves (60) sich derzeit um eine familiäre Angelegenheit kümmern muss und die Arbeiten an dem Superheldenfilm deshalb vorerst ruhen. Wann die Produktion weitergeht, ließ Robert offen. Seine Aussage deutet jedoch darauf hin, dass das Team nach der Pause gemeinsam die nächsten Schritte besprechen wird.

Auch DC Studios steht hinter dem Regisseur und gibt ihm die Zeit, die er für seine Familie benötigt. Gleichzeitig geht das Studio davon aus, dass die Produktion fortgesetzt wird. Robert hatte sich bereits zuvor bei der Premiere von "The Drama" begeistert über das Projekt geäußert. "Das Drehbuch ist außergewöhnlich. Ich denke, es wird ein wirklich, wirklich besonderer Film und sehr, sehr anders", schwärmte er laut Deadline. Mit Blick auf die Unterschiede zum ersten Teil ergänzte der Schauspieler: "Es wird interessant sein zu sehen, wie er herauskommt. Er geht einige große Wagnisse ein." Neben Robert als Batman kehren auch bekannte Gesichter aus dem ersten Film zurück: Andy Serkis ist erneut als Alfred zu sehen, Colin Farrell (50) schlüpft wieder in die Rolle des Penguin. Außerdem zum Cast gehören unter anderem Scarlett Johansson (41), Sebastian Stan (44), Brian Tyree Henry (44), Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham und Sebastian Koch (64).

Die Dreharbeiten in London liegen bereits seit einigen Tagen auf Eis. Genauere Angaben zu Matts familiärer Situation gibt es bislang nicht. Auch wie lange die Pause dauern wird und ob sie Auswirkungen auf den weiteren Zeitplan hat, ist noch unklar. An den geplanten Kinostarts wird nach aktuellem Stand jedoch festgehalten: In den USA soll "The Batman Part II" am 18. Februar 2028 anlaufen, in Deutschland ist der Kinostart für den 17. Februar 2028 geplant. Der erste Teil war 2022 erschienen und hatte Robert erstmals als düsteren Rächer von Gotham gezeigt. Matt führte damals nicht nur Regie, sondern war auch am Drehbuch beteiligt. Beide Aufgaben übernimmt er auch bei der Fortsetzung.

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Getty Images Robert Pattinson bei den Filmfestspielen in Venedig 2026 auf dem roten Teppich

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Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

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Getty Images Matt Reeves im Februar 2022 in London