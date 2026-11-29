Eine Hauptrolle in einem Batman-Blockbuster, und Sandra Bullock (62) hat nicht einmal das Drehbuch gelesen! Nach ihrem großen Durchbruch mit dem Actionfilm "Speed" im Jahr 1994 bekam die Schauspielerin die Chance auf eine Hauptrolle in Joel Schumachers Comicverfilmung "Batman Forever". In dem Streifen sollte sie die Kriminalpsychologin Dr. Chase Meridian spielen. Die Figur ist von Batman fasziniert, fühlt sich zu ihm hingezogen und wird schließlich seine Geliebte. Doch Sandra sagte ab, und das ziemlich kurz entschlossen. "Ich habe mir nicht einmal das Drehbuch angesehen", gab sie gegenüber dem San Francisco Chronicle zu. Der Grund: Eine Rolle, die vor allem als romantisches Gegenstück zum Superhelden gedacht war, reizte die Schauspielerin so gar nicht.

Generell hatte Sandra aber gegen eine Comicverfilmung gar nichts einzuwenden. Ihr schwebte allerdings eine schrägere und düsterere Figur vor. "Ich meine, die ungewöhnlichen Rollen gefallen mir schon", erklärte sie im Gespräch mit der Zeitung. Dabei hatte die Leinwandschönheit sogar schon eine genaue Vorstellung davon, wen sie gern verkörpern würde: "Ich würde gerne so etwas wie die Schwester des Jokers oder den bösen Zwilling des Riddlers spielen." Statt Gotham City das Fürchten zu lehren, hielt sich Sandra also letztendlich von der Batman-Welt fern. Am Ende schnappte sich Nicole Kidman (59) die Rolle und sorgte an der Seite des Fledermausmannes für die romantischen Momente.

"Batman Forever" kam im Jahr 1995 in die Kinos und läutete unter Regisseur Joel Schumacher eine auffällig neonbunte Ära der DC-Filmreihe ein. Fans und Kritiker reagierten gemischt auf den Streifen, an den Kinokassen lief es aber trotzdem richtig gut: Weltweit spielte der Film rund 336 Millionen US-Dollar [ca. 306 Millionen Euro] ein. In den Kinojahrescharts landete er damit auf dem sechsten Platz und ließ sogar "Sieben" und Jumanji hinter sich.

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Imago Sandra Bullock bei der Europapremiere von "Practical Magic 2" 2026

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Getty Images Sandra Bullock bei der US-Premiere von "Practical Magic 2" im Directors Village Theatre in Los Angeles, 31. August 2026

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