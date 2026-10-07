Private Gründe: Dreh von "The Batman II" wurde pausiert

Fans von Batman müssen sich nun wohl in Geduld üben: Obwohl die Produktion bereits seit mehreren Monaten auf Hochtouren lief, sind die Dreharbeiten zu "The Batman: Part II" jetzt überraschend pausiert worden. Der Grund für die Unterbrechung liegt allerdings im Privaten: Regisseur Matt Reeves (60) kümmert sich derzeit um eine "Familienangelegenheit" und legt die Arbeit am Set deshalb vorübergehend nieder. Zu den persönlichen Umständen wurden aus Rücksicht auf die Privatsphäre des Regisseurs keine weiteren Details bekannt gegeben. Wie Deadline berichtet, erklärte DC Studios lediglich: "Matt hat die volle Unterstützung von DC Studios und wir freuen uns, die Reise bald fortzusetzen."

Wann genau es am Set des neuen "Batman"-Films weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Auch die Frage, ob die ungeplante Pause den Kinostart gefährden könnte, ist bislang offen. Laut Moviepilot gibt es jedoch Grund zur Hoffnung: Der bisherige Termin könnte trotz der Unterbrechung weiterhin gehalten werden. Bis zum geplanten Start am 18. Februar 2028 dürfte schließlich noch ausreichend Zeit bleiben, um die Dreharbeiten abzuschließen und die Produktion auf Kurs zu halten. Ob der Zeitpuffer tatsächlich reicht, dürfte sich allerdings erst zeigen, sobald klar ist, wann Matt Reeves und sein Team wieder ans Set zurückkehren.

Für Fans des dunklen Ritters ist die erneute Verzögerung dennoch ein weiterer Geduldstest. "The Batman: Part II" wurde laut Moviepilot bereits dreimal verschoben, sodass sich die Rückkehr von Robert Pattinson (40) immer weiter verzögerte. Zwar sorgte erst kürzlich ein erster Teaser für einen kleinen Vorgeschmack auf die Fortsetzung, doch bis zum Kinostart müssen sich die Fans noch lange gedulden. Entsprechend geteilt fielen die Reaktionen aus. Ein Nutzer schrieb etwa auf X: "Ein Teaser mehr als anderthalb Jahre vor dem Kinostart – ja, das könnt ihr euch sparen." Wann Gotham City tatsächlich wieder auf der großen Leinwand zum Leben erwacht, bleibt damit vorerst offen.

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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Getty Images Matt Reeves im Februar 2022 in London

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Instagram / mattreevesla Das Drehbuch für "Batman II"