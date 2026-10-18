Unzufrieden: Pietro Lombardi will sich Botox spritzen lassen

Kurz vor dem Ende einer Folge des Podcasts "Patchwork Boys" sorgte Pietro Lombardi (34) bei seinem Kollegen Oliver Pocher (48) für Staunen. Ganz nebenbei rückte der Sänger dort mit einem Plan heraus: "Ich werde mir Botox machen lassen." Auslöser für das Geständnis war ein Blick auf das Gesicht seines Podcastpartners. Pietro hatte Olivers Züge ganz genau unter die Lupe genommen – und kam zu einem für ihn ernüchternden Ergebnis. Auch wenn zwischen den beiden rund 14 Jahre liegen, hat der Sänger bei sich selbst deutlich mehr Linien entdeckt. "Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt: Du bist fast 50, ich bin 34 und ich habe mehr Falten als du. Und da muss ich mir Gedanken machen", schilderte er in dem Podcast.

Oliver wollte daraufhin wissen, wie sein Kumpel überhaupt auf das Thema Botox gekommen ist. Pietro ließ tief in seine Unsicherheit blicken: "Ich sehe echt alt aus. Ich bin in den letzten fünf Jahren alt geworden." Diese Meinung teilte der Comedian allerdings überhaupt nicht. Statt dem Musiker zuzustimmen, versuchte er, ihm die Sorge zu nehmen. "Du siehst besser aus als jemals zuvor", stellte Oliver klar. Auch den vermeintlich vielen Falten widersprach er ausdrücklich: "Nein, du hast nicht zu viele Falten." Von den Worten seines Podcastkollegen ließ sich Pietro jedoch nicht komplett überzeugen. Den Gedanken an eine Behandlung verwarf er am Ende nämlich nicht – stattdessen hielt sich der DSDS-Gewinner eine Hintertür offen: "Vielleicht mach ich es aber." Mit seinem Aussehen schien der dreifache Vater in diesem Moment alles andere als zufrieden zu sein.

In "Patchwork Boys" geht es zwischen den beiden Freunden nicht nur um Äußerlichkeiten. Dort gewähren Pietro und Oliver ihren Hörern auch persönliche Einblicke in ihr Privat- und Gefühlsleben. Erst vor Kurzem tauschten sich die beiden dort offen darüber aus, wie sich das Liebesleben nach langjährigen Partnerschaften anfühlt. Dabei fanden die beiden einige Parallelen beieinander: Sowohl dem Sänger als auch dem aktuell solo lebenden Entertainer fällt es schwer, vergangene Beziehungen emotional abzuschließen und sich sofort auf eine neue Frau einzulassen. Für die beiden Männer reicht körperliche Nähe allein nicht aus – Kopf und Herz müssen ebenfalls mitspielen.

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026