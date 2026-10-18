Weihnachtswunsch: North West wünscht sich ein seltenes Kitz

North West (13) hat für Weihnachten einen ziemlich außergewöhnlichen Wunsch: Die 13-Jährige möchte ein schwarzes Kitz geschenkt bekommen. In einem gemeinsamen TikTok-Livestream mit ihrer Mutter Kim Kardashian (45) verriet sie nun, dass ausdrücklich ein seltenes Tier mit schwarzem Fell auf ihrer Liste steht. Wie aus den Aufnahmen hervorgeht, ist das Kitz für North weit mehr als nur ein potenzielles Haustier. Genau dieses Tier dient der Teenagerin als persönliches Maskottchen und ziert auch ihre Fanartikel. Während North voller Begeisterung von ihrem tierischen Traumgeschenk schwärmte, war die Reaktion ihrer Mutter deutlich nüchterner: Kim quittierte die Idee mit einem vielsagenden Augenrollen.

Ihr schwarzes Rehkitz-Maskottchen nennt North Kiyomi-san. Der japanische Name Kiyomi bedeutet in etwa "reine Schönheit", "besonders", "sanft" oder "rein". Im TikTok-Livestream erklärte die Teenagerin auch, warum sie gerade dieses Tier ausgewählt hat: "Ich habe ein schwarzes Kitz genommen, weil es einfach ein seltenes, reines Tier ist. Und alle schießen ohne Grund darauf, obwohl es das reinste Tier ist, und die Menschen verstehen Kitze nicht wirklich. Deshalb ist es mein Maskottchen." Kim fasste den speziellen Weihnachtswunsch ihrer Tochter North anschließend noch einmal zusammen: "Sie möchte zu Weihnachten ein Kitz als Haustier." Ihre skeptische Reaktion brachte North aber nicht dazu, die Idee fallen zu lassen. Stattdessen entgegnete sie hartnäckig: "Es ist doch nur ein Weihnachtsgeschenk." Als Kim anschließend an den zweiten angekündigten Wunsch erinnerte, lachten beide offenbar. Weitere Einzelheiten dazu verriet North nicht.

North fällt nicht nur mit ihrem seltenen Weihnachtswunsch, sondern auch mit ihrem individuellen Look auf. In demselben Livestream präsentierte sie sich mit einer langen blauen Perücke, Bridge-Piercings, Kunstwimpern und schwarzen Grillz. Negative Kommentare zu ihrem Aussehen wies sie entschieden zurück: "Hört auf, mich dämonisch zu nennen, nur weil ich mich gerne so anziehe. Beurteilt ein Buch nicht nach seinem Einband." Trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten unterstützt Kim die kreative Selbstentfaltung ihrer Tochter. Im Oktober 2025 erklärte sie im Podcast "Call Her Daddy": "Ich sage dann: 'Schatz, wenn du blaue Haare willst, dann ist es eben so.' Es macht sie so glücklich. Ich würde ihr diese Kreativität niemals nehmen." North ist das älteste der vier gemeinsamen Kinder mit ihrem Ex-Mann Kanye West (49). Ihre drei jüngeren Geschwister heißen Saint, Chicago und Psalm.

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TikTok / kimandnorth North West mit neuem Look

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

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TikTok / northwest North West und ihre Mama Kim Kardashian, Oktober 2026

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