Würde Oliver Pocher in den Promi-BB-Container ziehen?

Wäre Oliver Pocher (48) bereit, bei Promi Big Brother einzuziehen? Genau diese Frage stellte ihm Pietro Lombardi (34) jetzt in ihrem gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys". Dabei ging es auch um die mögliche Gage für eine Teilnahme an der Realityshow. Doch für eine Summe von 250.000 Euro würde sich der Comedian offenbar nicht rund um die Uhr von Kameras beobachten lassen. "Nee, also einfach nur für so 'ne Viertelmillion irgendwie ... nicht", erklärte Oliver seinem Podcast-Kollegen. Eine Teilnahme an "Promi Big Brother" schließt der Entertainer damit zwar nicht grundsätzlich aus, allerdings müsste das Honorar wohl deutlich höher ausfallen. Ganz abgeneigt scheint er der Vorstellung, selbst einmal im berühmten TV-Container zu sitzen, jedenfalls nicht zu sein.

Pietro hatte das Thema während des Gesprächs aufgebracht und wollte von Oliver wissen, ob er sich einen Einzug in den Container grundsätzlich vorstellen könne. Eine konkrete Summe, bei der er tatsächlich schwach werden würde, verriet der fünffache Vater allerdings nicht. Auch von ernsthaften Verhandlungen oder einer geplanten Teilnahme war in dem Podcast keine Rede. Einen entscheidenden Vorteil hätte das Format für Oliver aber schon jetzt: Der Drehort liegt offenbar nur wenige Minuten von seinem Zuhause entfernt. Da der Moderator in Köln lebt, müsste er für die Show nach eigener Aussage gerade einmal zehn Minuten Fahrt auf sich nehmen. Lange Flugreisen oder aufwendige Anreisen, wie sie bei anderen Reality-TV-Produktionen häufig dazugehören, würden für ihn damit entfallen. Diesen praktischen Pluspunkt nahm Oliver im Gespräch mit Pietro mit einer ordentlichen Portion Humor aufs Korn.

Abseits seiner möglichen Reality-TV-Pläne sorgt Oliver derzeit auch mit Aussagen über seine Ex-Frau Amira Aly (34) für Gesprächsstoff. In einem Ausschnitt aus dem Podcast "Tommy Unlocks" äußerte sich der Comedian zuletzt kritisch über ihre Werbepartnerschaft mit der Marke More Nutrition. Dabei behauptete er, Amira verwende die Produkte, für die sie Werbung mache, selbst überhaupt nicht. Besonders brisant ist die Kooperation aus Olivers Sicht offenbar deshalb, weil hinter dem Unternehmen Christian Wolf (31) steckt, mit dem er sich bereits seit längerer Zeit öffentliche Auseinandersetzungen liefert. Dass ausgerechnet seine Ex-Frau nun für die Firma seines Kontrahenten wirbt, kommentierte der Entertainer entsprechend spöttisch. Oliver und Amira hatten sich 2019 das Jawort gegeben, bevor sie 2023 ihre Trennung bekannt machten. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne.

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IMAGO / Marja Oliver Pocher, Comedian

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019