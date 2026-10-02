"Kann jeden Cent gebrauchen": Olli Pocher lästert über Amira

Oliver Pocher (48) teilt erneut gegen seine Ex-Frau Amira Aly (34) aus. In einem neuen Clip aus dem "Tommy Unlocks"-Podcast von Immo Tommy nimmt der Comedian den Werbedeal der Moderatorin mit More Nutrition ins Visier – der Supplement-Marke gegründet von Unternehmer Christian Wolf (31). Dabei behauptet Oliver, Amira konsumiere die Produkte, für die sie wirbt, selbst gar nicht. Sein Urteil über die Kooperation fällt entsprechend deutlich aus: "Totale Kacke." Auf die Frage, ob es ihn störe, dass seine Ex-Frau mit seinem langjährigen Kontrahenten zusammenarbeitet, antwortet er sarkastisch: "Fantastisch, verdienen ja meine Kinder was mit." Mit Blick auf Amira legt er anschließend noch einmal nach: "Amira kann jeden Cent gebrauchen."

Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte nimmt Oliver in dem Podcast unter die Lupe. Seiner Rechnung zufolge liege der Warenwert eines Produkts für rund 30 Euro bei lediglich etwa drei Euro – der Rest des Preises fließe ins Marketing. Dass die Strategie dennoch aufgehe, will der 48-Jährige allerdings nicht bestreiten: Schließlich würden die Kundinnen und Kunden die Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Trotz seiner Kritik zeigt sich Oliver sogar offen für ein eigenes Geschäft mit Christian Wolf. Er würde nach eigener Aussage sofort gemeinsam mit dem Unternehmer ein Produkt auf den Markt bringen. "Da bin ich flexibel", erklärt er. Seine Begründung: Wenn alle Beteiligten daran verdienen könnten, gehöre genau das für ihn zum Geschäft in der Entertainment-Branche.

Amiras Werbung für More Nutrition hatte bereits im Sommer 2025 für Aufsehen gesorgt. Die Moderatorin verlor damals innerhalb kurzer Zeit Tausende Instagram-Follower. Zahlreiche Fans warfen ihr vor, mit der Kooperation gezielt Oliver provozieren zu wollen. Zwischen dem Entertainer und Christian Wolf war es zuvor über Wochen zu öffentlichen Auseinandersetzungen auf Instagram gekommen. Nach Olivers Darstellung ließ der Unternehmer ihn später sogar von einer Fitnessmesse werfen. Doch auch unabhängig von Christian äußert sich Oliver immer wieder öffentlich über seine Ex-Frau. Im Januar warf er Amira Untreue vor, im Oktober 2025 behauptete er, sie habe ihn verlassen, nachdem sie Millionärin geworden sei. Oliver und Amira haben zwei gemeinsame Kinder. Nach ihrer Trennung und Scheidung ist Amira inzwischen wieder in einer Partnerschaft, während Oliver aktuell Single ist.

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ActionPress Amira Aly und Oliver Pocher

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Getty Images Amira Aly und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022