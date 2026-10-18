Zweite Chance? Asena und Giuliano Hediger lassen aufhorchen

Bei Fame Fighting trafen Asena Neuhoff und Giuliano Lorenzo Hediger am Abend des 17. Oktober 2026 gemeinsam ein – und sorgten damit prompt für Spekulationen. Im Interview mit Promiflash stellten sich die beiden Realitystars den Fragen zu ihrem Verhältnis und einem möglichen Liebes-Comeback. Zunächst betonten sie, dass sie aktuell lediglich freundschaftlich miteinander verbunden seien. Doch vor allem eine Aussage von Asena ließ aufhorchen. Auf die Frage, was nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Ex on the Beach zwischen ihnen noch passiert sei, antwortete sie: "Ganz viel. Aber darüber dürfen wir ja noch nicht reden. Also, es ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Sehr, sehr viel. Gutes und Schlechtes." Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist und wie es derzeit um ihr Verhältnis steht, wollten sie allerdings nicht verraten.

Auf die Frage nach ihrem Verhältnis hielt sich Asena gegenüber Promiflash zunächst kurz: "Wir verstehen uns gut." Giuliano ergänzte: "Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Und ja, wir sind aktuell einfach Freunde." Als die beiden darauf angesprochen wurden, dass ihr gemeinsamer Auftritt bei dem Boxevent nicht unbedingt freundschaftlich gewirkt habe, blieb der Love Fool-Star zwar bei seiner Aussage, räumte jedoch eine besondere Dynamik zwischen ihnen ein. "Nee, wir sind Freunde. Also klar, da ist eine Spannung zwischen uns. Das wird auch immer so bleiben, oder nicht?", erklärte er. Asena pflichtete ihm bei: "Ja, wahrscheinlich wird es immer so bleiben. Aber trotzdem, wir sind aktuell Freunde." Warum die beiden nicht mehr über ihr Verhältnis verraten, könnte mit Giulianos aktuellem TV-Auftritt zusammenhängen: Er ist derzeit in der laufenden Staffel von Love Island VIP zu sehen. Weitere Details könnten möglicherweise Rückschlüsse auf seinen aktuellen Beziehungsstatus zulassen.

Kennengelernt hatten sich Asena und Giuliano bei "Ex on the Beach". Am Ende der Kuppelshow verließen sie das Format Hand in Hand und kündigten an, sich auch abseits der Kameras näher kennenlernen zu wollen. Rund fünf Wochen später meldeten sie sich mit einem gemeinsamen Video auf Instagram zurück und stellten klar, dass sie zu diesem Zeitpunkt kein Paar seien. In dem Clip fielen sie sich bei Sonnenuntergang in die Arme und kamen sich dabei sichtbar näher. Dass sich seit dem vorläufigen Ende ihrer Kennenlernphase einiges zwischen ihnen getan hat, machten die beiden nun selbst deutlich. Wie Asena betonte, sei in der Zwischenzeit sowohl Gutes als auch Schlechtes passiert. Der Kontakt zwischen den Realitystars scheint also nie ganz abgerissen zu sein. Wie es inzwischen tatsächlich um ihre Gefühle füreinander steht, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger und Asena Neuhoff

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Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff und Giuliano Lorenzo Hediger

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