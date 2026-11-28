Wenn nach Love Island VIP plötzlich die große Abrechnung auf Instagram eröffnet wird, bleibt selten ein Auge trocken. Genau das passiert jetzt bei Giuliano Hediger, der in einer Fragerunde mit seinen Fans kein gutes Haar an Mitstreiter Tim Kühnel (30) lässt. Der Vorwurf wiegt schwer: In der Villa soll Tim ihm bei einem direkten Gespräch dreist ins Gesicht gelogen haben. Konkret geht es um Ariel (23), die Ex-Partnerin von Giuliano und die Mutter seiner Tochter Ileyna. Was sich außerhalb der Show wirklich zwischen ihr und Tim abgespielt habe, habe dieser ihm während der Dreharbeiten verschwiegen. Nach Giulianos Schilderung war Tim zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits mit Ariel zusammen. Außerdem habe er über Monate hinweg eine enge Bindung zu Giulianos Kind aufgebaut. In der Datingshow bildete er trotzdem ein Couple mit Marla Slengard und zeigte vor laufenden Kameras Gefühle für seine Mitstreiterin.

Diesen Widerspruch kann Giuliano nicht nachvollziehen. "Ich finde es halt richtig crazy, dass du da drin so einen Film schiebst, wenn du draußen schon ein Kinderzimmer am Einrichten bist, schon wirklich monatelang eine intensive Bindung zu einem Kind aufgebaut hast, eine Freundin hast und dann da reingehst, nach zwei Tagen in eine andere verliebt bist", schimpft er auf Instagram. Tims Auftreten sei für ihn "von Peinlichkeit nicht zu übertreffen". Doch auch nach der Ausstrahlung stört sich Giuliano an Tims Verhalten. Seiner Wahrnehmung nach verteile Tim immer wieder Seitenhiebe gegen Marla. Giuliano stellt sich deshalb klar hinter die 25-Jährige und bittet seine Follower ausdrücklich darum, Marla nicht anzugreifen. Aus seiner Sicht habe sie in der Show alles richtig gemacht.

Giuliano selbst fand während der Staffel keine neue Liebe. Mit Hanna habe sich für ihn von Beginn an nur eine Freundschaft entwickelt, und auch mit Camilla wurde es nichts Festes. Den Grund dafür kennt der Realitykandidat genau: Er hatte noch Gefühle für seine Ex-Partnerin Asena. "Ist mir eine Lehre für die Zukunft, dass wenn ich noch an einer Frau hänge, dass ich auf jeden Fall nicht in ein Datingformat gehe. […] Mein Herz war einfach noch bei Asena", gab er in seiner Story offen zu. Bereuen will Giuliano seine Teilnahme an der Show trotzdem nicht. Vor allem die gemeinsame Zeit mit Paco Herb (31), Nelson Henry und Jannik Kontalis (30) möchte er nicht missen. Ein weiteres Datingformat schließt er nicht kategorisch aus, will damit jedoch warten, bis er emotional wieder vollkommen frei ist.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL ZWEI, RTLZWEI Collage: Giuliano Hediger und Tim Kühnel

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige