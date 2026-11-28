Eigentlich ist der erste heiße Partyabend bei Forsthaus Rampensau Germany gerade dabei, langsam abzukühlen, doch dann brennt auf dem Balkon plötzlich wieder die Luft – und das auch noch wegen einer Person, die gar nicht an dem Format teilnimmt. Mitten in einem hitzigen Wortgefecht zieht Jessica Zemer nämlich eine Karte, die bei Giuliano Hediger sofort sämtliche Sicherungen durchbrennen lässt: seine Ex-Partnerin Ariel (23). "Ich verstehe, dass Ariel dich nicht mag", wirft sie dem tätowierten Realityschönling an den Kopf. Ein Satz, der wirkt wie ein Streichholz im Benzinkanister. Giuliano sieht sofort rot und fährt aus der Haut: "Warum sagst du, dass Ariel mich nicht mag? Ariel ist die Mutter meiner Tochter. Laber keine Scheiße. Du übertreibst jetzt gerade wirklich." Für den Schweizer ist das Maß damit endgültig voll. Im Einzelinterview macht er unmissverständlich klar, dass dieser Tiefschlag nicht ungesühnt bleiben wird: Er setzt Jessica ganz oben auf seine Abschussliste.

Dabei hatte der Konflikt kurz zuvor noch auf einer ganz anderen Baustelle begonnen. In ausgelassener Runde hatte Giuliano gewitzelt, Kondome seien überflüssig, schließlich wasche man sich die Hände auch nicht mit Handschuhen. Jessica stößt diese Kneipenweisheit so sauer auf, dass sie die Sache später bei Zigarettchen und Sandwiches auf dem Balkon noch einmal anspricht: "Du bist schon leicht toxisch, so von deiner ganzen Attitude her. Du hast so einen leicht unsympathischen Vibe." Giuliano fällt aus allen Wolken und beteuert, der Verhütungsspruch sei bloß ein dummer Scherz gewesen, denn das Thema sei ihm als Vater extrem wichtig. Vor allem das Etikett "unsympathisch" trifft seinen Stolz empfindlich. "Ich finde 'unsympathisch' noch schlimmer, als wenn du zu mir W*chser sagst. Jetzt bist du mir auch unsympathisch", schießt er zurück – kurz bevor Jessica mit ihrem Ariel-Kommentar endgültig das Fass zum Überlaufen bringt. Später erklärt sie ihrer Teampartnerin LilliPop, warum der Verhütungsspruch bei ihr so tief gesessen hat: "Ich habe mega viele Freunde, die HIV-positiv sind, und ich finde, das ist ein mega sensibles Thema." Rückendeckung erhält sie dabei von Katy Bähm (33), die den Witz ebenfalls daneben findet.

Für Giuliano ist die aktuelle Staffel ohnehin eine besondere Erfahrung. Er nimmt an der vierten Ausgabe von "Forsthaus Rampensau Germany" gemeinsam mit seinem Vater Paolo Hediger teil. Für Paolo ist es das erste Mal, dass er sich vor die Reality-TV-Kameras wagt. In der Sendung blicken Vater und Sohn offen auf eine Vergangenheit zurück, die lange alles andere als harmonisch verlief. Nach der Trennung von Giulianos Mutter gestalteten sich die Treffen der beiden zeitweise schwierig, und seine Kindheit wie Jugend waren von Spannungen geprägt. Umso dünnhäutiger reagiert der ehemalige Love Fool-Kandidat nun, als plöztlich seine eigene kleine Familie – und damit auch Ariel als Mutter seiner Tochter – auf dem Balkon zum Spielball einer öffentlichen Abrechnung wird.

Anzeige Anzeige

Joyn Giuliano Hediger in "Forsthaus Rampensau Germany", 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Jessica Zemer, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige