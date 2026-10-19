Datinggerüchte: J.Lo und Brett Goldstein sorgen für Wirbel

Jennifer Lopez (57) und Brett Goldstein (46) bringen die Gerüchteküche erneut zum Brodeln. Die Co-Stars, die in der Netflix-Produktion "Office Romance" ein Liebespaar verkörpern, besuchten am Freitagabend die Geburtstagsparty eines Talentmanagers in Los Angeles. Wie The Sun berichtet, fuhren die Sängerin und der Schauspieler gemeinsam in einem Auto am Veranstaltungsort vor. Ausgestiegen seien sie allerdings nicht zusammen. Auch beim Verlassen der Party legten sie offenbar Wert auf getrennte Auftritte: Zuerst ging der Schauspieler und nahm in einem wartenden Fahrzeug Platz, wenig später folgte die Sängerin und setzte sich in genau denselben Wagen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ihr Verhältnis für Gesprächsstoff sorgt. Schon bei den Dreharbeiten zu "Office Romance" im vergangenen Jahr löste das Zusammenspiel der beiden Spekulationen über eine mögliche Romanze aus. Im Juni reagierte J.Lo noch mit Humor auf die wiederkehrenden Verkupplungsversuche: "Es gibt keinen Moment, in dem ich mit jemandem gesehen werde oder mit jemandem arbeite, ohne dass man versucht, mich mit dieser Person zusammenzubringen", erklärte sie damals lachend. Zugleich stellte die Schauspielerin ausdrücklich klar, dass sie zu diesem Zeitpunkt niemanden date. Ob hinter dem Timing schlicht praktische Gründe steckten oder zwischen den beiden tatsächlich mehr läuft als kollegiale Sympathie, ist nicht bekannt.

Erst kürzlich wurde Jennifer auch eine Nähe zu Countrysänger Keith Urban (58) nachgesagt, nachdem Berichte über private Treffen die Runde gemacht hatten. Ein Insider wies die Liebesgerüchte gegenüber DailyMail jedoch zurück: "Jen und Keith sind sehr gute Freunde, seit sie vor einigen Jahren zusammengearbeitet haben." Ihr Kontakt soll demnach vor allem berufliche Gründe haben. Jennifer interessiere sich für Countrymusik und habe sich mit Keith über eine mögliche musikalische Zusammenarbeit ausgetauscht. Dass sie sich eine neue Partnerschaft grundsätzlich vorstellen kann, hieß es rund um ihren 57. Geburtstag im Juli aus ihrem Umfeld. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte eine Quelle, Jennifer sei "offen dafür, die Liebe zu finden" und würde "noch immer gerne den Richtigen kennenlernen". Zu ihrem Ex-Mann Ben Affleck (54) soll die Sängerin dem Bericht zufolge weiterhin ein enges, allerdings rein freundschaftliches Verhältnis pflegen.

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Getty / Valerie Macon, Getty / Amy Sussman Jennifer Lopez und Brett Goldstein

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Getty Images Jennifer Lopez bei der Celia Kritharioti Haute Couture Show während der Paris Fashion Week, 9. Juli 2026

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Getty Images Jennifer Lopez und Brett Goldstein gut gelaunt