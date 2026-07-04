Jennifer Lopez empfindet ihre Trennungen nicht als Scheitern

Jennifer Lopez (56) wird einmal mehr ungewöhnlich offen, wenn es um ihr Liebesleben geht: In der aktuellen Folge des Podcasts "SubwayTakes with Kareem Rahma" spricht die Sängerin in der New Yorker U-Bahn darüber, wie sehr sie Trennungen geprägt haben. Die Musikerin, die sich im April 2024 nach weniger als zwei Ehejahren von Ben Affleck (53) getrennt hat, überrascht dabei mit einer klaren Botschaft: Für sie sind gescheiterte Beziehungen kein Makel, sondern Motor für persönliches Wachstum.

Im Podcast-Gespräch mit Kareem wurde Jennifer dann noch deutlicher. "Trennungen sind kein Scheitern", sagte sie und erklärte, das Ende einer Beziehung könne vielmehr "ein Sprungbrett zu der nächsten besten Version von einem selbst"sein. Sie beschrieb, dass gerade Herzschmerz dazu führe, sich selbst ehrlicher zu hinterfragen und an sich zu arbeiten. Auch berufliche Enttäuschungen zählte sie dazu. Besonders auffällig war ihre Aussage, man solle Trennungen womöglich sogar feiern. Für Jennifer steckt dahinter vor allem die Erkenntnis, eine wichtige Entscheidung getroffen zu haben.

Jennifer war insgesamt viermal verheiratet. Ihre längste Ehe führte sie mit Sänger Marc Anthony (57), mit dem sie die inzwischen 18-jährigen Zwillinge Emme und Max hat. Auf die Frage nach ihrem aktuellen Liebesleben antwortete Jennifer gegenüber Kareem, es gehe ihr nicht darum, ob sie Single sei oder nicht: "Es spielt keine Rolle. Ich mag die Person im Inneren."

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Getty Images Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.

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Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez im Mai 2011 in Los Angeles

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024