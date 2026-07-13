Jennifer Lopez entfacht Wimbledon-Wirbel mit Riesenhut

Jennifer Lopez (56) sorgt beim diesjährigen Wimbledon-Finale nicht nur auf dem Platzrand, sondern vor allem in den sozialen Netzwerken für Wirbel. Die Sängerin erschien am Sonntag in London auf der Tribüne mit einem riesigen Sonnenhut und verfolgte dort an der Seite von Tom Hiddleston (45) das Herren-Endspiel zwischen Titelverteidiger Jannik Sinner (24) und Alexander Zverev (29). Während Jannik sich auf dem Centre Court seinen zweiten Wimbledon-Titel in Folge sicherte, kochte im Netz die Stimmung hoch: Viele Zuschauer fanden Jennifers XXL-Hut für die engen Reihen im Stadion alles andere als passend und beschwerten sich darüber, dass er anderen die Sicht genommen habe, wie unter anderem der Daily Mail zu entnehmen ist.

In den Online-Kommentaren fiel die Reaktion deutlich aus. Mehrere User warfen Jennifer Rücksichtslosigkeit vor und schrieben, Gäste hätten viel Geld für ihre Plätze bezahlt und könnten wegen des Hutes womöglich nur eingeschränkt aufs Spielfeld sehen. Einige bezeichneten das Accessoire sogar als unangebracht für Wimbledon, das für seinen eher klassischen Dresscode bekannt ist. Gleichzeitig bekam die Künstlerin aber auch Unterstützung von anderen Usern, dass sie den Hut später im Verlauf des Matches abgenommen habe und die Kritik deshalb überzogen sei. Fotos von dem Tag zeigen Jennifer später tatsächlich ohne die auffällige Kopfbedeckung, während sie weiter das Spiel verfolgte.

Bei ihrem Besuch in Wimbledon fiel jedoch nicht nur der Riesenhut auf. Jennifer saß ausgerechnet neben Tom Hiddleston und die beiden schienen sich während des Finals gut zu unterhalten. Damit sorgte die Sängerin gleich mit mehreren Details ihres Auftritts für Aufmerksamkeit. Wimbledon lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Stars nach London, darunter Nicole Kidman (59), Anna Wintour (76), Andrew Garfield (42) und Lily Collins (37). Jennifer selbst teilt von besonderen Ausflügen immer wieder Eindrücke mit ihren Fans. Die erfolgreiche Sängerin ist nicht nur für ihre Bühnenauftritte bekannt, sondern auch für modische Statements, mit denen sie bei öffentlichen Events regelmäßig die Blicke auf sich zieht.

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Imago Jennifer Lopez und Tom Hiddleston verfolgen die Action auf dem Centre Court in Wimbledon

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Imago Jennifer Lopez verfolgt mit Tom Hiddleston das Herrenfinale in Wimbledon in London

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Getty Images Tom Hiddleston, Juni 2021