Nach Hirntumor enthüllt Davina McCall nun Herzdiagnose

Davina McCall hat erneut eine besorgniserregende Nachricht über ihre Gesundheit öffentlich gemacht. Die britische Moderatorin leidet an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie sie jetzt in einer neuen Folge ihres Podcasts "Begin Again" verriet. Die Episode entstand in Zusammenarbeit mit der British Heart Foundation anlässlich des Welt-Menopause-Tages. "Ich wollte euch wissen lassen, dass auch ich an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leide, und das ist ein sehr wichtiges Gespräch, das wir führen müssen", erklärte die ehemalige Big Brother-Moderatorin. Welche Erkrankung genau bei ihr diagnostiziert wurde, wie schwer diese ausgeprägt ist und ob sie bereits behandelt wird, ließ Davina offen. Stattdessen nutzte sie ihre persönliche Offenbarung, um insbesondere Frauen nach den Wechseljahren für mögliche Risiken zu sensibilisieren. Sie appellierte an ihre Zuhörerinnen, gesundheitliche Beschwerden ernst zu nehmen und regelmäßig ihren Blutdruck sowie ihre Cholesterinwerte kontrollieren zu lassen.

Dass ihre Cholesterinwerte erhöht seien, wisse Davina bereits seit längerer Zeit. Zunächst habe man ihr jedoch vermittelt, dass ihr hoher Wert des sogenannten guten Cholesterins den problematischen Wert ausgleichen könne. Inzwischen möchte die Moderatorin andere Frauen dazu ermutigen, mögliche Warnsignale nicht zu ignorieren. "Herzinfarkte und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weitverbreitet, besonders bei Frauen nach der Menopause", erklärte sie. "Wenn es heute eine zentrale Erkenntnis gibt, dann die, Dinge nicht abzutun. Lasst euren Blutdruck und euer Cholesterin überprüfen, und wenn sich etwas falsch anfühlt, hört auf euren Körper." In der Podcastfolge sprach Davina außerdem mit der Herzinfarktüberlebenden Louise McGill und der Kardiologin Dr. Rouchelle Sriranjan-Rothwell über häufig missverstandene Symptome, den Einfluss der Menopause auf die Herzgesundheit und die Früherkennung unbemerkter Herzerkrankungen. Louise hatte bereits mit 45 Jahren einen Herzinfarkt erlitten, obwohl sie kurz zuvor bei einer Untersuchung als wenig gefährdet eingestuft worden war. Ihre Beschwerden hatte sie zunächst für Verdauungsprobleme gehalten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen umfassen verschiedene Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße. Laut dem britischen Gesundheitsdienst NHS können beispielsweise Fettablagerungen in den Arterien den Blutfluss beeinträchtigen.

Für Davina ist die Diagnose ein weiterer gesundheitlicher Rückschlag. Ende 2024 musste sich die Moderatorin einer Operation unterziehen, bei der ein gutartiger Hirntumor entfernt wurde. Im Oktober 2025 machte sie zudem öffentlich, dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Nach einer weiteren Operation konnte sie im April 2026 schließlich verkünden, krebsfrei zu sein. Die Erfahrungen hätten ihren Blick auf die eigene Gesundheit nachhaltig verändert. "Jeder kann krank werden, und als ich meine Krebserfahrung machte, fühlte ich mich plötzlich auf eine Weise verletzlich, wie ich es zuvor nicht gewesen war. Wenn man einmal krank gewesen ist, denkt man: 'Oh, ich dachte, ich sei unbesiegbar.'" Während dieser schwierigen Zeit konnte sich Davina auf ihren Partner Michael Douglas verlassen. Die beiden heirateten im Dezember 2025 und feierten im Juli 2026 eine zweite Trauung. In einem früheren Interview schwärmte die Moderatorin: "Ich kann nicht glauben, dass ich in diesem reifen Alter, nach allem, was ich durchgemacht habe, das Glück hatte, es mit ihm an meiner Seite zu erleben." Weiter erklärte sie: "Er hatte genau die richtige Mischung aus echter Weisheit, wusste im richtigen Moment das Richtige zu sagen und war zugleich genau auf die richtige Art lustig." Aus ihrer früheren Ehe mit Matthew Robinson hat Davina drei Kinder: Holly, Tilly und Chester.

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Getty Images Davina McCall, TV-Star

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Getty Images Davina McCall, Mai 2024

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Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei den Brit Awards 2025 in London