Davina McCall zeigt bisher ungesehenes Foto nach Hirn-OP

Davina McCall gewährt ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in ihre schwere Krankheitszeit. Zwei Jahre nach ihrer Hirnoperation zeigt die Moderatorin jetzt zum ersten Mal ein Foto aus dem Krankenhaus auf Instagram. Darauf liegt sie kurz nach dem Eingriff mit einem dicken Verband um den Kopf im Bett. Neben der Aufnahme präsentiert sie außerdem ein großformatig gerahmtes Bild ihres Gehirnscans. Anlass für den Rückblick ist ein besonderer Jahrestag: Vor genau zwei Jahren begann für Davina, ihren heutigen Ehemann Michael Douglas und ihre drei Kinder eine Zeit, die insgesamt 18 Monate dauerte und alle viel Kraft kostete. Bei einem Gesundheitscheck war eine seltene, gutartige Kolloidzyste in ihrem Gehirn entdeckt worden. In einer aufwendigen Operation wurde sie anschließend entfernt. Inzwischen hat sich Davina von der Operation erholt und fühlt sich nach eigener Aussage wieder hervorragend. Trotzdem entschuldigt sie sich bei ihren Liebsten für die Ängste, die ihre Erkrankung und die Behandlung bei ihnen ausgelöst hatten.

Zu dem bisher ungesehenen Schnappschuss schreibt Davina: "Vor zwei Jahren begann heute für Michael und mich die härteste 18-monatige Zeit unseres Lebens. Ich möchte heute feiern, dass ich mich großartig fühle." Dann wendet sie sich direkt an ihre Familie: "Ich möchte mich auch für all die Sorgen entschuldigen, die ich Michael und unseren Kindern bereitet habe. Es war viel. Für alle. Und ich war mittendrin einfach nur eine besorgte kleine Dory." Besonders dankbar ist die dreifache Mutter ihrem Mann, der ihr während der Operation und der langen Genesung zur Seite stand. "Aber vor allem danke ich Michael. Ohne dich hätte ich das wirklich nicht durchgestanden. Du bist ein Superheld. Mein Superheld", betont sie. Auch dem Neurochirurgen Kevin O'Neill und allen Ärzteteams, die sie untersucht, operiert und betreut hatten, dankt sie. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche liebevolle Nachrichten, unter anderem von Paloma Faith (45), Fearne Cotton (45) und Suranne Jones.

Eine wichtige Rolle bei Davinas Behandlung spielte das Model Caprice Bourret (55). Bei dem Model war 2017 nach einem Skiunfall während der gemeinsamen Show "The Jump" ein gutartiger Hirntumor entdeckt worden. Als Davina später selbst ihre Diagnose bekam, gehörte das Model zu den ersten Menschen, die sie anrief. Sie erzählte ihr, was ein Arzt ihr gesagt hatte. Caprice bestand darauf, dass die Moderatorin mit Kevin O'Neill spreche, den sie für den besten Spezialisten hielt. Der Neurochirurg übernahm schließlich die Operation. Auch Michael wurde während dieser Zeit zu einer entscheidenden Stütze. Davina und der Friseur heirateten im vergangenen Jahr. Wie wichtig dieser Rückhalt für die Moderatorin war, macht sie in ihrem Rückblick nun deutlich. Ohne Michaels Unterstützung, so schreibt sie in ihrem Beitrag, hätte sie diese schwierigen Monate nicht durchgestanden.

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Getty Images Davina McCall bei den Pride of Britain Awards 2026 im JW Marriott Grosvenor House in London

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Instagram / davinamccall Davina McCall nach Hirn-OP

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