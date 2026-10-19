"Sie war eine Puppe": Paul McCartney war in Queen verknallt

Paul McCartney (84) hat ein charmantes Geständnis aus seiner Jugend ausgepackt: Der Musiker schwärmte als Junge für Queen Elizabeth II. (†96). Im Podcast "Good Hang" von Komikerin Amy Poehler (55) erinnerte sich der Beatles-Star daran, wie sehr ihn die junge Monarchin damals beeindruckt hatte. "Ich liebte die Queen. Sie war eine Puppe", erzählte Paul ganz offen. Besonders amüsant: Seine Ehefrau Nancy Shevell (66) geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie glaubt, dass auch die Queen den Sänger attraktiv gefunden haben könnte. Belegen lässt sich diese neckische Theorie zwar nicht. Paul scheint die Vorstellung, bei Elizabeth ebenfalls Eindruck hinterlassen zu haben, aber durchaus zu gefallen. Damit bekommt seine frühe Schwärmerei im Rückblick eine besonders amüsante Note.

Die Schwärmerei begann rund um die Krönung der Monarchin. "Sie wurde gekrönt, als ich elf war, und sie war ein heißer Feger. Sie war 23 oder so, deshalb dachten wir immer: 'Wow, das ist unglaublich'", schilderte Paul im Gespräch mit Amy seine damaligen Gedanken. Für ihn und seine Generation sei die junge Königin ein faszinierender Gegensatz zum vorherigen männlichen Staatsoberhaupt gewesen. "Wissen Sie, erst hat man einen König und dann dieses Mädchen, diesen heißen Feger... Wir mochten sie auf eine andere Art, als wir sie hätten mögen sollen", gab der Sänger im Podcast zu. Nach seiner eigenen Erinnerung begegnete er Elizabeth zum ersten Mal, als er ungefähr 21 Jahre alt war. Für den damals noch jungen Beatles-Star sei dieses Zusammentreffen etwas ganz Besonderes gewesen. Aus der aus der Ferne bewunderten Queen wurde damit plötzlich eine Frau, die Paul tatsächlich persönlich kennenlernen durfte.

Nancy lässt es sich nicht nehmen, ihren Mann mit den royalen Treffen aufzuziehen. "Sie stand auf dich", lautet ihr Kommentar – eine Theorie, die Paul im Podcast sichtlich genoss. Ob tatsächlich etwas dran war, kann der Musiker allerdings nicht beurteilen. "Man kann nicht wissen, ob daran etwas Wahres ist, aber ich stelle mir gerne vor, dass es stimmt", erklärte er. Verbunden waren der Beatles-Star und die Königin später auch ganz offiziell: 1997 schlug Elizabeth II. den Musiker zum Ritter – seitdem darf er sich Sir Paul McCartney nennen. Aus dem einst schwärmenden Schuljungen war zu diesem Zeitpunkt längst einer der bekanntesten Musiker der Welt geworden. Elizabeth starb 2022 im Alter von 96 Jahren. Pauls Erinnerungen an seine frühe Verehrung und ihre persönlichen Treffen sind jedoch geblieben.

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Getty Images Paul McCartney auf einer Disney-Premiere im Dezember 2022

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Getty Images Queen Elizabeth II., Februar 1952

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Getty Images Nancy Shevell und Paul McCartney in Hollywood, Januar 2018

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