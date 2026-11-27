Michael Fagan löste im Jahr 1982 einen der größten Sicherheitsskandale in der Geschichte des britischen Königshauses aus. Innerhalb weniger Wochen gelang es ihm gleich zweimal, unbemerkt in den Buckingham-Palast in London einzudringen. Bei seinem ersten Einbruch genehmigte er sich nach eigenen Angaben etwas Wein und setzte sich auf den Thron. Beim zweiten Mal schaffte er es sogar bis ins Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. (†96) und stand plötzlich vor der Monarchin. Jahrzehnte später rechnete der Brite mit der Umsetzung dieser Ereignisse in der Netflixserie The Crown ab. Gegenüber The Sun stellte er klar, die Königin sei bei seinem Eintreten bereits wach gewesen. Nach einem kurzen Austausch habe sie Hilfe geholt. Erst herbeigerufenes Sicherheitspersonal beendete den Vorfall und stoppte den Eindringling. Damit widersprach Michael der dramatisierten Serienfassung, die seine Begegnung mit Elizabeth aus seiner Sicht nicht wahrheitsgetreu wiedergibt.

Vor allem stört sich Michael daran, wie seine Person in der Serie dargestellt wird. "Er benimmt sich sehr viel schlechter und bedrohlicher, als ich war", kritisierte er im Gespräch mit The Sun. Tatsächlich sei er beim Aufeinandertreffen mit der Queen eher eingeschüchtert gewesen: "Ich war ein bisschen überwältigt, als ich so auf sie traf." Auch habe er sich nicht heimlich durch die Gänge geschlichen, wie es in "The Crown" zu sehen ist. "Ich habe niemanden gemieden – ich habe die Königin gesucht. Wenn irgendjemand aufgetaucht wäre, hätte ich einfach gesagt, ich wollte mit ihr sprechen", erklärte er. Weitere Details aus "The Crown" wies Michael ebenfalls zurück. Er habe weder eine wertvolle Vase zerstört noch nach einer Zigarette gefragt oder auf dem Bett gesessen. Getrunken habe er lediglich eine halbe Flasche Rotwein aus dem Büro des Privatsekretärs von Prinz Charles (78). Auch Tom Brookes Besetzung gefiel ihm nicht. Vor den Dreharbeiten sei er zudem nicht kontaktiert worden. "Ich sehe tatsächlich besser aus und er wirkt völlig unsympathisch", urteilte Michael gegenüber der Zeitung.

Zum Zeitpunkt seiner Einbrüche befand sich Michael in einer schwierigen Lebensphase. Er hatte keinen Job, und seine Ehefrau Christine hatte ihn verlassen. In einem Radiointerview aus dem Jahr 1993 sprach er offen über seine damaligen Beweggründe. "Die Queen verkörperte für mich alles, was mich klein hielt und meine unterdrückte Stimme ... Ich wollte nur, dass sie weiß, wie es sich anfühlt, ein ganz normaler Typ zu sein, der versucht, über die Runden zu kommen", erklärte er damals. Juristische Konsequenzen für das Eindringen in den Palast musste er nicht fürchten. Hausfriedensbruch war in Großbritannien zu dieser Zeit lediglich eine zivilrechtliche Angelegenheit, weshalb er dafür nicht verurteilt wurde. Nach dem aufsehenerregenden Vorfall verbrachte er allerdings mehrere Monate in einer psychiatrischen Einrichtung. Wie die außergewöhnliche Begegnung aus Elizabeths Sicht tatsächlich ablief, blieb bis zuletzt offen. Die Königin äußerte sich bis zu ihrem Tod am 8. September 2022 nie öffentlich dazu, was in ihrem Schlafzimmer geschah. Im Jahr 2019 kam es erneut zu einem unerwünschten Eindringen auf das Gelände des Palasts.

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Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin

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Getty Images Michael Fagan im Februar 1985 in London

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