Genau sein Typ: Temptation-Micha kann Angie kaum widerstehen

Bei Temptation Island VIP steigt die Spannung in der Männervilla: In der zweiten Folge kommt Micha, der Partner von Gloria Schwesinger (34), der Verführerin Angelina deutlich näher. Die Single-Dame scheint sowohl optisch als auch charakterlich genau seinem Beuteschema zu entsprechen – und daraus macht der Kandidat keinen Hehl. "Sie ist genau mein Typ", gesteht Micha ganz offen. Auch im Gespräch mit Angie scheint die Anziehung spürbar zu sein. Wie er selbst zugibt, müsse er sich sogar zusammenreißen, wenn er ihr in die Augen schaue. Damit sorgt die Begegnung für Zündstoff, schließlich soll Micha während des TV-Experiments seiner Beziehung zu Gloria treu bleiben. Ob er der Versuchung tatsächlich standhält oder Angie im weiteren Verlauf noch näherkommt, bleibt vorerst offen. Klar ist jedoch schon jetzt: Die Begegnung könnte für ordentlich Gesprächsstoff sorgen.

Schon in der Auftaktfolge hatten Micha und Angie immer wieder das Gespräch gesucht. In der zweiten Episode wird seine Anziehung zu der Verführerin nun noch deutlicher. "Die guckt mich dann an und ich muss dann weggucken. [...] Da entsteht dann so dieser Augenkontakt, dieser intensive Augenkontakt. Und dann lächelt sie mich so an. Und dann denke ich mir so: Oh nee, nee, nee, das ist gerade alles zu viel. Wir kennen uns nicht und ich will keine emotionale Bindung aufbauen oder so was", erklärt er im Interview. Gleichzeitig versucht der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat, die Situation nicht größer zu machen, als sie seiner Ansicht nach ist. Schließlich könne er sich auch mit einer attraktiven Single-Frau ganz normal unterhalten.

Für Gloria könnte Michas Interesse an der Verführerin besonders belastend werden. Die Prominent getrennt-Bekanntheit ist bereits mit Vertrauensproblemen in das Experiment gestartet, denn frühere Beziehungserfahrungen beschäftigen sie bis heute. Auch im gemeinsamen Alltag gibt es zwischen den beiden immer wieder Reibungspunkte: Während Gloria sich mehr Nähe und Aufmerksamkeit von ihrem Partner wünscht, zieht Micha sich bei Konflikten eher zurück. Ob Gloria beim nächsten Lagerfeuer bereits Aufnahmen von den Annäherungen zwischen Micha und Angie zu sehen bekommt, ist bislang nicht bekannt. Ebenso offen bleibt, wie weit Micha mit der Single-Dame tatsächlich gehen wird. Antworten darauf dürften die kommenden Folgen liefern, die weiterhin auf RTL+ abrufbar sind.

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island V.I.P."

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RTL Angelina, "Temptation Island VIP"-Verführerin

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, April 2026