Im Streit: Micha bestraft Gloria Schwesinger mit Schweigen

In der Frauenvilla von Temptation Island VIP wird es bei einem Trinkspiel plötzlich ernst: Die Teilnehmerinnen sollen beantworten, ob sie sich in ihren Beziehungen schon einmal allein gefühlt haben. Für Gloria Schwesinger (34) ist die Frage ein wunder Punkt. Vor den anderen Frauen erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie dieses Gefühl aus ihrer Beziehung mit Micha nur zu gut kennt. Nach einem Streit ziehe sich ihr Freund komplett zurück, schlafe im Wohnzimmer und spreche tagelang nicht mehr mit ihr. Während er auf Abstand gehe, bleibe sie allein im Schlafzimmer zurück. Besonders schwer wiege für Gloria, dass Micha genau wisse, wie sehr sie sein Schweigen verletze: "Er weiß, dass es mich verletzt, und früher waren es mal fünf Tage, mittlerweile sind es maximal zwei, drei Tage. Also, es ist schon weniger geworden."

Im Gespräch mit den anderen Kandidatinnen erklärt Gloria auch, nach welchem Muster die Konflikte ablaufen. "Wenn er dann den Abstand will und ich weiter diskutiere, dann zieht es sich länger. Wenn ich es gleich akzeptiere, dann ist es schon am nächsten Tag vorbei", erzählt sie bei "Temptation Island VIP". Doch einfach zu schweigen und ihre Gefühle für sich zu behalten, fällt ihr schwer. "Aber ich kann halt auch nicht immer dann auch gleich aufhören zu reden, weil ich habe ja auch was zu sagen. Also, ich kann es nicht immer runterschlucken", gibt die Influencerin zu bedenken. Unterstützung bekommt sie von Mitkandidatin Larissa. Sie spricht Gloria Mut zu und macht deutlich, dass Michas Verhalten nicht allein dadurch in Ordnung sei, dass die Phasen des Schweigens inzwischen kürzer ausfallen als früher.

Dass Gloria längst versucht hat, etwas an der Situation zu ändern, erzählt sie im Einzelinterview. Einmal sei sie kurzerhand und ohne Ankündigung zu ihrer Schwester gefahren, in der Hoffnung, bei Micha ein "Verlustgefühl" auszulösen. Der gewünschte Effekt sei jedoch ausgeblieben: Eine erkennbare Reaktion habe es nicht gegeben, die plötzliche Abreise habe ihren Partner offenbar kaltgelassen. Auch Mitstreiterin Tara Tabitha (33) findet im Interview deutliche Worte für die geschilderte Streitkultur. "Den Partner mit Schweigen bestrafen und mit Kontaktentzug, das ist für mich auch eine Form von psychischer Gewalt", stellt sie bei "Temptation Island VIP" klar. In der Show stellen Paare ihre Beziehung auf die Probe, indem die Männer und Frauen getrennt voneinander mit Singles in zwei Villen leben.

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juni 2026

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Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025