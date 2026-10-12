Ex Nikola Grey betrogen: Gloria packt über Seitensprung aus

Gloria Schwesinger (34) ist nicht zum ersten Mal in der Villa der Verführung zu Gast. 2022 war sie mit Ex-Mann Nikola Grey (30) bei Temptation Island. Nun testen sie und ihr Partner Micha in der VIP-Version des Formats ihre Liebe – ihr Ex ist aber auch heute noch Thema: Gloria berichtet von ihrem Seitensprung während der Beziehung mit Nikola und erinnert sich an die Anfänge mit Micha. "Das war am Ende unserer Beziehung. 2023 war er in Serbien bei seiner Familie, und als er noch in Serbien war, habe ich mich das erste Mal mit Micha getroffen", erinnert sich Gloria und schwärmt: "Das war einfach richtig toll. Ich habe mich endlich mal wieder gesehen gefühlt."

Die Reality-TV-Bekanntheit räumt ein, dass sie und Micha sich ab diesem Zeitpunkt regelmäßig getroffen haben. Was bei ihrer Temptation Island V.I.P.-Mitstreiterin Carina für Unmut zu sorgen scheint: "Während du mit Nikola zusammen warst?", hakt sie nach, woraufhin Gloria mit einem "Ja, genau" reagiert. "Für mich ist das schon Betrug", zieht Carina ihr Fazit. Die 34-Jährige widerspricht nicht. "Natürlich habe ich mich nicht gut gefühlt, aber irgendwo habe ich es gebraucht und ich bin froh, dass wir jetzt zusammen sind", erklärt sie und betont: "Ihn würde ich nicht betrügen."

Das wäre dann wohl eine Premiere für Gloria, denn wie die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin gegenüber RTL zugab, sei sie bisher in jeder ihrer Beziehungen untreu gewesen. Im Trailer zur siebten "Temptation Island V.I.P."-Staffel betonte sie aber einmal mehr im Gespräch mit ihrem jetzigen Partner: "Dir bin ich ja noch nicht fremdgegangen." Gloria und Micha sind seit 2023 ein Paar und leben gemeinsam in Stuttgart. Ihr gemeinsamer Alltag sei von Höhen und Tiefen geprägt.

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RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

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Imago Gloria Schwesinger, "Love Island VIP"-Premiere und dem Screening auf Schloss Arff in Köln am 16.09.2026

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island V.I.P."