Jack Osbourne verrät den wichtigsten Rat von Papa Ozzy

Einen ganz bestimmten Satz seines Vaters wird Jack Osbourne (40) wohl nie vergessen: "Vertrau deinem Bauchgefühl. Vertrau immer deinem Bauchgefühl." Das sei der wichtigste Rat gewesen, den ihm Papa Ozzy Osbourne (†76) mit auf den Weg gegeben habe. Das verriet er bei der Weltpremiere von "Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning" gegenüber Us Weekly. Dass die väterliche Weisheit allerdings nicht in jedem Lebensbereich galt, gab der Realitystar lachend zu. Beim Thema Musikgeschmack habe sein Vater nämlich eine ganz klare Meinung gehabt: "Nun, er hasste meinen Musikgeschmack."

Der Film begleitet das letzte große Livekonzert von Ozzy, das er am 5. Juli 2025 mit der Band Black Sabbath im Villa Park in Birmingham spielte. Neben ihm standen damals Tony Iommi (78), Geezer Butler und Bill Ward (78) auf der Bühne. Angesprochen auf die vielen Rockstars, die ihrem Kollegen damals ihre Unterstützung zeigten, wählte Jack bewusst andere Worte als "Stolz": "Ich glaube nicht, dass er stolz wäre. Ich glaube, er würde sich geschmeichelt fühlen, dass so viele Menschen gekommen sind, nur um ihm Liebe zu zeigen." Den großen Rummel um seine Person hätte Ozzy ohnehin heruntergespielt. "Er würde wahrscheinlich sagen: 'Ich verstehe nicht, warum so ein großes Aufheben darum gemacht wird'", vermutete sein Sohn.

Während die Öffentlichkeit Ozzy vor allem als Rockstar kannte, erlebte Jack zu Hause einen ganz anderen Menschen. Für ihn war der Musiker in erster Linie sein Vater, und der sei privat deutlich ruhiger gewesen, als viele Fans es wohl erwartet hätten. Gleichzeitig habe er seine unterschiedlichen Seiten nie versteckt. "Er hatte keine Angst davor, zu zeigen, wer er wirklich war. Und deshalb glaube ich, dass es ihm ziemlich gut gelungen ist, sein authentisches Selbst zu sein", erklärte Jack gegenüber Us Weekly. Ozzys Tod am 22. Juli 2025 traf die Familie trotz seiner langjährigen Parkinson-Erkrankung völlig unerwartet.

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Larry Busacca / Getty Images Ozzy und Jack Osbourne beim Tribeca Film Festival 2011

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Ozzy und Jack Osbourne in New York

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Getty Images Ozzy und Jack Osbourne beim Tribeca Film Festival 2011 in New York City