Mit einem Präsent wollte König Charles III. (78) dem verunglückten Ozzy Osbourne (†76) einst eine Freude bereiten – doch ausgerechnet bei der Wahl des Geschenks bewies der heutige Monarch wenig Fingerspitzengefühl. Nach einem schweren Unfall auf dem Grundstück des Rockstars in Buckinghamshire erreichte die Familie ein alkoholisches Mitbringsel aus royaler Hand. Wie 2004 bekannt wurde, hatte der damalige Thronfolger eine Flasche Scotch für den Sänger ausgesucht. Für Ozzy, der seine Alkoholsucht zu diesem Zeitpunkt hinter sich gelassen hatte, war das Geschenk denkbar ungeeignet. Seine Frau Sharon Osbourne (74) konnte über den Fehlgriff jedoch schmunzeln. In "The Sharon Osbourne Show" stellte sie klar: "Wir hörten von Prinz Charles – und niemand soll jemals behaupten, er sei ein schlechter Kerl, denn für die Osbournes ist er in Ordnung. Er schickte meinem Mann eine Flasche Scotch, die er natürlich nicht trinken wird."

Dass der Musiker überhaupt mit dem Leben davongekommen war, grenzte angesichts seiner Verletzungen an ein Wunder. Unter dem Gewicht des etwa 270 Kilogramm schweren Fahrzeugs hatte sich der damals 55-Jährige acht Rippen und das Schlüsselbein gebrochen. Auch einer seiner Halswirbel war in Mitleidenschaft gezogen worden. Die etwas unglückliche Aufmerksamkeit des Royals behielt Ozzy dennoch in guter Erinnerung. "Er ist ein sehr, sehr netter Mann. Er hat mich immer mit größtem Respekt behandelt", schwärmte er Jahre später gegenüber der New York Post. Auch auf das ungewöhnliche Geschenk kam der Rocker zu sprechen: "Als ich meinen Motorradunfall hatte, schickte er mir tatsächlich eine Flasche Scotch ... Ich wünsche ihm nur das Beste." Wie viel Charles die Bekanntschaft bedeutete, zeigte sich nach Ozzys Tod am 22. Juli 2025: Bereits einen Tag später erhielt Sharon ein persönliches Kondolenzschreiben.

Welch inniges Verhältnis zwischen den beiden Männern bestanden hatte, ließ Sharon später bei "Piers Morgan Uncensored" durchblicken. Sichtlich bewegt erinnerte sie sich an die Begegnungen mit dem Monarchen, der offenbar einen besonderen Zugang zu ihrem Mann gefunden hatte. "Er war Ozzy gegenüber immer so liebenswürdig, und sie haben immer miteinander gelacht ... Er verstand Ozzy. Er verstand ihn ...", berichtete die Witwe. Für Charles fand sie außerdem rührende Worte: "Er hat ein gutes Herz. Er hätte bestimmte Dinge, die er für Ozzy getan hat, nicht tun müssen. Er ist ein guter, fürsorglicher Mann mit einem guten Herzen." Schon 2006 waren die Osbournes bei Charles und Königin Camilla (79) im Clarence House zu Gast gewesen. Eine musikalische Hommage folgte am Tag von Ozzys Trauerzug: Beim Londoner Wachwechsel am 30. Juli 2025 intonierten die Coldstream Guards seinen Song "Paranoid".

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Getty Images König Charles III. spricht bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag der Aberfan-Katastrophe

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Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

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