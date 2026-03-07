Jack Osbourne erzählt von Papa Ozzys letzten Stunden

Jack Osbourne (40) spricht offen über die letzten Stunden seines Vaters Ozzy Osbourne (†76). Der Black-Sabbath-Star war im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, nachdem er jahrelang gegen Parkinson gekämpft hatte. Jetzt, sieben Monate nach dem Tod des Rockers, erzählt Jack in einem Podcast, wie überraschend das Ende gekommen sei. "Natürlich wusste jeder, dass er krank war. Aber wir haben nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde", verriet der 40-Jährige im Podcast "Hate to Break it to Ya". Auch am Morgen seines Todes habe nichts auf die Tragödie hingedeutet. "Selbst am Morgen, als er starb, war es überhaupt nichts Dramatisches. Er stand auf, machte sein Ding, frühstückte, und das war's", erinnert sich Jack.

Obwohl die Familie – zu der auch Mutter Sharon Osbourne (73) und Schwester Kelly Osbourne (41) gehören – nicht mit Ozzys Tod gerechnet hatte, konnte Jack im Nachhinein spüren, dass sich sein Vater innerlich auf das Ende seines Lebens vorbereitet hatte. "Ich glaube, er war fertig", erklärt Jack und erinnert sich an einen Moment nach Ozzys letzter Show am 5. Juli. "Ich brachte ihn ins Bett, und er putzte sich die Zähne oder so, und er schaute sich im Spiegel an und sagte: 'Ich glaube, ich werde mir die Haare abschneiden.' Ich fragte: 'Warum?' Und er sagte: 'Ich bin im Ruhestand. Ich bin kein Rockstar mehr.'" Wenn er daran zurückdenke, dann sei ihm klar: "Ja, er war fertig. Er war in Frieden mit seinem Lebensweg."

Auch Sharon hat in einem Interview bei "Piers Morgan Uncensored" im Dezember unter Tränen von den letzten Stunden mit ihrem Mann berichtet. "Er war die ganze Nacht auf und ab zur Toilette, und es war 4:30 Uhr morgens, und er sagte: 'Wach auf', erinnerte sie sich. "Ich sagte: 'Ich bin schon verdammt nochmal wach, du hast mich aufgeweckt.'" Dann habe Ozzy zu ihr gesagt: "Küss mich. Halt mich fest." Stunden später erlitt der Musiker nach einem kurzen Training einen Herzinfarkt. Rückblickend auf diesen Austausch fügte Sharon hinzu: "Wenn ich ihm nur gesagt hätte, dass ich ihn mehr liebe. Wenn ich ihn nur fester gehalten hätte."

Getty Images Ozzy Osbourne and Jack Osbourne, 2011

Getty Images Ozzy Osbourne mit Sohn Jack Osbourne im Portraitstudio des Tribeca Film Festival 2011 in New York

