Linda Braunberger verrät: Das läuft mit Marco Cerullo

Seit wenigen Tagen brodelt in der Realitywelt die Gerüchteküche: Linda Braunberger (25) und Marco Cerullo (37) zeigten sich gleich mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit – unter anderem bei der Premiere von Der Promihof und bei Fame Fighting. Für viele Beobachter war das Grund genug, hinter den Auftritten mehr als nur Kollegialität zu vermuten. Im Promiflash-Interview stellt die Realitybekanntheit nun jedoch klar, dass zwischen ihr und dem Realitystar nichts Romantisches läuft. Die Erklärung für die gemeinsamen Auftritte ist dabei deutlich weniger spektakulär, als es sich manch einer ausgemalt haben dürfte. Beide wohnen nämlich in derselben Gegend – und da lag es nahe, gemeinsam zu den Events zu düsen. Von Herzchen in den Augen also keine Spur, eher praktische Reiseplanung.

Wie unkompliziert die Sache tatsächlich war, schildert das Model offen und ehrlich: "Wir kommen aus der gleichen Ecke und das bietet sich ja an, dann zusammenzufahren, so hab ich mir auch den Zug gespart. Sorry, Marco", erklärt Linda mit einem Augenzwinkern. Und weiter: "Aber es ist so und ich finde es angenehm, auch mit Auto zu fahren, deswegen hat sich das einfach so ergeben." Ein gespartes Zugticket statt großer Gefühle also. Hinter den gemeinsamen Eventbesuchen steckte demnach nichts weiter als eine unkomplizierte Fahrgemeinschaft zweier Freunde aus derselben Region. Dass daraus prompt eine Liebesgeschichte gesponnen wurde, scheint die Realitybekanntheit mit Humor zu nehmen – ihre kleine Entschuldigung in Richtung Marco spricht jedenfalls Bände.

Dass sie sich mit dem Realitystar bestens versteht, stellt Linda trotzdem nicht infrage – nur eben auf rein platonischer Ebene. "Freundschaftlich verstehen wir uns super. Also, es ist einfach nur rein freundschaftlich", stellt sie klar. Dass in solche Konstellationen, vor allem wenn beide noch aus der Realitybubble kommen, schnell etwas hineingedeutet wird, sei ihr durchaus bewusst: "Ich weiß, da werden immer 1000 Sachen reininterpretiert, aber man kann sich auch einfach gut verstehen, auch wenn es verschiedene Geschlechter sind, muss nicht immer irgendwas dahinter sein." Für die Realitybekanntheit können sich eine Frau und ein Mann also durchaus nahestehen, ohne dass direkt Romantik im Spiel ist. Die Spekulationen rund um sie und Marco weist sie damit unmissverständlich zurück.

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, August 2026

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Imago Marco Cerullo bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena Leverkusen

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Reality-TV-Bekanntheit