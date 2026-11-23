An erholsame Nächte ist bei Christina Grass (38) noch immer nicht zu denken. Bei "The Ultimate Hype" sprach der Realitystar jetzt im Interview mit Promiflash offen über die Schlafstörungen, die sie seit einiger Zeit begleiten. Dabei gab sie auch preis, was ihr momentan schlaflose Nächte bereitet. Insbesondere zwei Baustellen lassen sie demnach nicht abschalten: zum einen Schwierigkeiten mit dem Finanzamt und zum anderen Streitigkeiten mit ihrem Ex-Partner Marco Cerullo (38). Zwar fühle sie sich an diesem speziellen Tag recht wohl, doch sei die eigentliche Krise noch lange nicht ausgestanden. "Also, ich kann mich heute nicht beklagen. Heute ist alles super, aber die Schlafstörungen sind immer noch da", erzählte das Model. Mit ihren Aussagen gibt Christina erstmals einen konkreteren Einblick darin, welche persönlichen und finanziellen Belastungen hinter ihren schlaflosen Nächten stecken. Bislang war nur bekannt gewesen, dass sie immer wieder mit dem Einschlafen und Durchschlafen zu kämpfen hat.

Die belastenden Streitthemen möchte Christina offenbar nicht im Alleingang bewältigen. Vielmehr holt sie sich rechtlichen Beistand ins Boot, um die Probleme endgültig zu lösen und auf Dauer wieder inneren Frieden zu finden. Im Interview mit Promiflash machte sie unmissverständlich klar, wie stark ihr diese beiden Konfliktherde aktuell zu schaffen machen. "Also, ich glaube, meine Anwälte versuchen, was dagegen zu unternehmen, dass ich irgendwann mal wieder schlafen kann, weil sowohl das Finanzamt und mein Ex treiben mich in den Wahnsinn, ja", gab das Model zu. Worum genau es bei den Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt geht, behielt sie allerdings für sich. Auch bei den Problemen mit Marco ging sie nicht weiter ins Detail. Ebenso blieb offen, welche konkreten Schritte ihre Rechtsbeistände bereits eingeleitet haben oder noch planen.

Bereits Ende Oktober hatte die Influencerin auf Instagram offen über ihre immer wieder auftretenden Schlafstörungen gesprochen. Damals wandte sie sich mitten in der Nacht – gegen 2:20 Uhr – aus ihrem abgedunkelten Schlafzimmer an ihre Follower: Während im Hintergrund der Fernseher flimmerte, lag sie hellwach im Bett und erzählte in ihrer Story, dass sich ihr Schlaf zwischenzeitlich eigentlich schon wieder gebessert hatte. Seit zwei Tagen seien die Schlafstörungen jedoch zurückgekehrt, erklärte sie damals ihrer Community. Knapp einen Monat später bestätigt Christina nun, dass sich an der Situation bislang nichts geändert hat und das Problem weiterhin anhält. Neu ist allerdings, dass sie inzwischen offen benennt, welche Sorgen sie nachts wachhalten.

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Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar

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Imago Christina Grass, Mai 2026

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