Während sich andere Teams schon an den ersten Tagen in der Hütte gegenseitig an die Gurgel gehen, setzt Filip Pavlovic (32) im Forsthaus Rampensau Germany auf die geballte Kraft der Männerfreundschaft. Anders als jene Kandidaten, denen die Produktion ihren Mitstreiter vor die Nase setzte, durfte sich der TV-Star seinen Verbündeten selbst aussuchen – und griff ohne Zögern zu seinem langjährigen Kumpel Marco Cerullo (38). Im Interview mit Promiflash gerät der 32-Jährige regelrecht ins Schwärmen über seinen Teampartner: "Marco und ich kennen uns schon lange und haben einige Formate zusammen gemacht, vom Dating-TV bis zum 'TV Total Turmspringen'. Einen besseren Partner hätte ich mir nicht vorstellen können", betont er. Das eingespielte Gespann weiß also genau, auf welches TV-Parkett es sich da in den Kärntner Bergen begibt.

Gerade bei den Challenges soll diese enge Verbindung den entscheidenden Vorsprung liefern. Im Forsthaus warten schließlich regelmäßig Aufgaben, bei denen die Paare unter Zeitdruck beweisen müssen, wie gut sie miteinander funktionieren – ein Terrain, auf dem frisch zusammengewürfelte Zweckgemeinschaften gerne mal spektakulär scheitern. Filip sieht genau darin den großen Trumpf seines Duos: "Wir wissen, wie der andere tickt. Gerade bei Spielen, bei denen man sich gegenseitig gut kennen muss, ist das natürlich ein großer Vorteil", erklärt er gegenüber Promiflash. Und selbst auf engstem Raum blieb der obligatorische Lagerkollerzoff offenbar aus. Während bei anderen Teams in der kleinen Hütte schnell die Nerven blank liegen, erlebte Filip an der Seite seines Freundes keinerlei böse Überraschungen: "Marco und ich kennen uns so gut, dass es eigentlich keine Seite an ihm gibt, die mich noch überraschen könnte. Ich weiß genau, wie er tickt", stellt er trocken fest.

Für Filip, der einst die Krone im Dschungelcamp ergatterte, markiert der Einzug zugleich die Rückkehr auf die große Realitybühne: "Ich habe mich die letzten Jahre etwas aus dem Reality-TV zurückgezogen und jetzt einfach wieder richtig Bock, durchzustarten. Forsthaus kam da genau zum richtigen Zeitpunkt", verrät er. Wer das eingespielte Männer-Duo in Aktion erleben möchte, hat dafür schon jetzt die Gelegenheit: Auf Joyn stehen die Folgen eins bis vier seit Freitag, dem 27. November 2026, um 00:00 Uhr zum Abruf bereit, bevor die Folgen fünf und sechs am Freitag, dem 4. Dezember 2026, ebenfalls um 00:00 Uhr folgen. Im Free-TV auf sixx gehen die ersten vier Episoden dann voraussichtlich am Freitag, dem 1. Januar 2027, ab 20:15 Uhr über den Bildschirm.

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Joyn Filip Pavlovic und Marco Cerullo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten

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IMAGO / Gartner Marco Cerullo und Filip Pavlovic, Realitystars

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