Mikro-Bikini: Temptation-Larissa überschreitet Josuas Grenze

Ein winziges Stück Stoff sorgt bei Temptation Island VIP für mächtig Zoff: Larissa entscheidet sich für eine Bootsparty ausgerechnet für jenen Mikro-Bikini, den ihr Partner Josua Günther vorab zum Tabu erklärt hatte. Gemeinsam mit Gloria Schwesinger (34) und mehreren Verführern feiert sie auf dem Boot. Die Aufnahmen davon landen in der Männervilla prompt auf dem Bildschirm. Josua reagiert sofort wütend, schließlich hatten die beiden aus seiner Sicht eine klare Absprache getroffen. Larissa verfolgt mit dem Outfit allerdings einen Plan: Sie möchte die festgefahrenen Regeln ihrer Beziehung endlich aufbrechen. "Ich will hier nicht rausgehen und alles ist wie vorher. Ich will, dass sich was verbessert. Und dafür muss ich auch so etwas hier machen", erklärt sie in der Show. Dass sie ihren Freund damit verletzen könnte, ist ihr durchaus bewusst.

Entsprechend zwiegespalten zeigt sich Larissa: "Einerseits natürlich fühle ich mich irgendwo schlecht, weil ich weiß, es wird Josua nicht gefallen und ich möchte ihn auch nicht enttäuschen. Aber andererseits bin ich hier, um unsere Beziehung zu verbessern. Und das funktioniert nicht, wenn wir alles einfach so lassen, wie es ist." Josua ahnt derweil bereits, dass Ärger droht. Noch bevor er die Bilder zu sehen bekommt, erzählt er Dennis Lodi (31), dass Larissa den Mikro-Bikini möglicherweise doch eingepackt hat. Ihren Koffer habe er nicht kontrolliert. Er habe ihr lediglich gesagt, sie dürfe alles mitnehmen – außer eben diesem einen Teil. Als er Larissa schließlich im Bikini auf der Bootsparty tanzen sieht, kippt seine Laune endgültig. Nicht nur das Outfit bringt den Realitystar auf die Palme, sondern auch Larissas Verhalten vor den anderen Männern. "Es ist ja nicht nur so, dass sie den Bikini angezogen hat und hier rumliegt, sie shaket da mit ihrem Ass vor anderen Leuten, die alle auf sie geiern", ärgert er sich.

Weil er das Thema nicht vor der gesamten Gruppe ausbreiten möchte, zieht er sich zurück und sucht später in seinem Zimmer das Gespräch mit Verführerin Cheyenne. Eifersucht und Kleidung sind in der Beziehung der beiden ohnehin ein heikles Thema. Nach Josuas Darstellung war der Mikro-Bikini die einzige feste Grenze, die Larissa bislang akzeptiert hatte. Besonders verletzt ihn, dass sie ihm verschwiegen hat, das Teil überhaupt einzupacken. "Das heißt, sie hat dich sogar angelogen", fasst Cheyenne zusammen. Josua stimmt ihr zu: "Genau, das ist ja das Problem." Im Interview wird er noch deutlicher: "Ich vertraue ihr ja. Oder ich habe ihr zu 100 Prozent vertraut. Aber offensichtlich hat sie mich jetzt angelogen und mein Vertrauen ausgenutzt." Seine persönlichen Grenzen wolle er nicht davon abhängig machen, was andere Teilnehmer darüber denken. Warum Larissa das gemeinsame Leben, das sie sich gerade aufbauen, aufs Spiel setzt, kann er nicht nachvollziehen.

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