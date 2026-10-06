Larissa und Josua gestanden sich in erster Nacht die Liebe

Bei Josua Günther und seiner Partnerin Larissa ging in der Liebe alles rasend schnell. In den ersten 20 Minuten der neuen Folge von Temptation Island VIP auf RTL+ sprechen die beiden offen über das ungewöhnlich schnelle Tempo ihrer Beziehung, die seit August 2024 besteht. Ein Detail dürfte dabei besonders für Aufsehen sorgen: Bereits in ihrer ersten gemeinsamen Nacht gestanden sich der Realitystar und seine Freundin ihre Liebe – obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt gerade erst kennengelernt hatten. "Wir haben uns auch schon in der ersten Nacht gesagt, dass wir uns lieben. Das war schon sehr special", erinnert sich Josua in der Sendung. Genau diese intensive und im Eiltempo entstandene Beziehung wird nun beim wohl härtesten Treuetest im deutschen Fernsehen auf die Probe gestellt. Ob ihr schnelles Liebesglück auch den Verlockungen standhält, müssen die beiden in den kommenden Wochen beweisen.

Auch die Kennenlernphase der beiden nahm schnell Fahrt auf. Larissa bekam zunächst ein Reel von Josua angezeigt und likte daraufhin gleich mehrere seiner Beiträge. Das blieb dem Realitystar nicht verborgen: Kurzerhand meldete er sich mit einem knappen "Wow" bei ihr in den Direktnachrichten. Von da an ging alles Schlag auf Schlag. "Nach knapp einer Woche ist Josua auch schon bei mir eingezogen. Bei uns ging wirklich alles superschnell", erzählt Larissa. In ihrer Partnerschaft setzen die beiden auf eine klassische Rollenverteilung. Larissa macht deutlich, dass Josua bei ihnen die Hosen anhat – und betont, dass genau das ihrer Wunschvorstellung entspreche. Ihr Partner wiederum erklärt, dass er sich in der Rolle des Versorgers besonders männlich fühle. Ein Modell, mit dem sich offenbar beide wohlfühlen.

Vor wenigen Tagen wurde dann auch offiziell bekannt, dass Josua und Larissa das Teilnehmerfeld der neuen Staffel komplettieren. Der Show-Account verkündete auf Instagram, dass die beiden bei "Temptation Island VIP" dabei sind. Josua zeigte sich damals betont selbstbewusst und sagte: "Ich würde sagen, ich habe mich absolut zum Good Boy entwickelt." Damit machte er klar, dass er seine Beziehung als stark genug einschätzt, um den Treuetest zu bestehen. Auch ihre Zukunftspläne klangen schon vor dem Staffelstart ziemlich konkret. Josua erklärte: "Wir werden definitiv zurück nach Bali fliegen. Wir haben auch gar keine andere Option. Ihre Eltern kommen uns Ende Juni besuchen." Larissa legte beim Thema Beziehung noch einen drauf und sagte: "Und wir werden heiraten, ich will eine Wifey sein."

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP" 2026

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RTL / Markus Hertrich Josua Günther und seine Freundin Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026