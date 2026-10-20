"Tatort"-Star Laurence Rupp war mit 20 alleinerziehend

Laurence Rupp (39) wurde deutlich früher Vater, als er es selbst geplant hatte: Sein älterer Sohn Finn feiert im November seinen 19. Geburtstag. Wie der Schauspieler nun gegenüber Bild erzählte, trennte er sich schon kurz nach der Geburt von Finns Mutter – und kümmerte sich mit gerade einmal 20 Jahren allein um sein Kleinkind. Heute kann der Schauspieler dem geringen Altersabstand zu seinem volljährigen Sohn auch Gutes abgewinnen. Auf manchen Ebenen begegne er Finn auf Augenhöhe. So kenne er selbst das Problem, zu viel Zeit in den sozialen Medien zu verbringen – statt seinen Sohn von oben herab zu belehren, suche er lieber das Gespräch.

Damals lebte er in einem Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Während seine Freunde ihr ungebundenes Leben auskosteten und nachts um die Häuser zogen, blieb der junge Vater mit seinem Sohn zurück. Diese Ausnahmesituation setzte ihm zu und sorgte dafür, dass er sich in seinem Freundeskreis zunehmend allein fühlte. "Ich war blutjung, die Mutter meines Sohnes und ich haben uns früh getrennt. Plötzlich sitzt du mit 20 allein in deinem WG-Zimmer mit Kleinkind, während deine Kumpels Party machen und ihr Leben genießen. Da schluckt man schon und fühlt sich isoliert", erinnerte er sich. Inzwischen ist Laurence zweifacher Vater: Sein jüngerer Sohn Karl kam 2015 zur Welt. Dessen Mutter ist die Schauspielerin Paula Schramm (37), mit der er seit 15 Jahren zusammen ist. Die Familie lebt in Potsdam.

Weil der Schauspieler beruflich oft in Wien drehen muss, ist er auf den Rückhalt seiner Partnerin angewiesen. "Ohne sie würde es nicht funktionieren. Jemanden zu haben, der mich unterstützt und den Laden am Laufen hält, ist total toll und nicht selbstverständlich", betonte er im Gespräch mit Bild. "Auch, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich in stressigen Drehphasen meinen Anteil zu Hause nicht leisten kann." Beruflich steht für Laurence ein großer Schritt an: Ab 2027 ermittelt er als Alex Maleky im Wiener Tatort. Gemeinsam mit Miriam Fussenegger tritt er die Nachfolge von Adele Neuhauser (67) und Harald Krassnitzer (66) an. Die ersten beiden Folgen mit dem neuen Duo sind bereits abgedreht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere in Cannes: Laurence Rupp beim "Gentle Monster" Photocall, 79. Filmfestspiele von Cannes, Palais des Festivals, 16. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Laurence Rupp und Paula Schramm in Berlin, März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Laurence Rupp bei der Netflix Party während der Berlinale 2026 im KaDeWe, Berlin

Anzeige