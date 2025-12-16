Sie ersetzen 2026 berühmtes Ermittler-Duo von "Tatort" Wien

Adele Neuhauser (66) und Harald Krassnitzer (65) verabschieden sich vom Wiener Tatort! Das beliebte Ermittler-Duo wird nach vielen gemeinsamen Jahren im Jahr 2026 die Krimiserie verlassen und damit eine Ära beenden. Doch die Nachfolge ist bereits geregelt: 2027 werden Miriam Fussenegger und Laurence Rupp (38) als Halbgeschwister Charlotte Hahn und Alex Maleky in ihre Fußstapfen treten. Laurence bestätigte diese Nachricht laut kino.de nun selbst. Die beiden Schauspieler übernehmen damit den Wiener Ermittlerstab, während der berühmte Einsatzort bestehen bleibt. Der erste Fall des neuen Duos gibt bislang allerdings noch Rätsel auf.

Bevor Miriam und Laurence übernehmen, werden die Fans Adele und Harald jedoch noch dreimal als Bibi Fellner und Moritz Eisner in Aktion erleben können. Der erste dieser letzten Fälle, "Der Elektriker", wurde gerade ausgestrahlt und macht den Ausstieg der beiden umso spürbarer. Zwei weitere Fälle, die 2026 auf die Zuschauer warten, markieren schließlich das Ende ihrer TV-Karrieren als Ermittler. Bis dahin können sich die beiden bereits auf gebührende Weise von ihrer Fangemeinde verabschieden, bevor das neue Duo 2027 erstmals in Erscheinung tritt.

Der Abschied von Adele und Harald bedeutet nicht nur für die beiden Schauspieler eine neue Ära, sondern auch für das Publikum, das die beiden über viele Jahre hinweg ins Herz geschlossen hat. Während Adele im Jahr 2011 zum "Tatort"-Team stieß, war Harald sogar seit 1999 in der Rolle des Moritz Eisner im Einsatz. Damit gehörten sie zu einem der dienstältesten Teams, bekannt für ihre einzigartige Chemie und den unverwechselbaren Wiener Charme. Nun darf sich das Publikum darauf freuen, wie sich Miriam Fussenegger, die unter anderem als Buhlschaft im Salzburger "Jedermann" glänzte, und Laurence Rupp, der für den Film "Cops" den Österreichischen Filmpreis erhielt, in dieser prominenten Rolle schlagen werden.

rbb/ORF/Ali Schafler Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, "Tatort"-Stars

Getty Images Laurence Rupp 2025

Imago Miriam Fussenegger 2023