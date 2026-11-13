Laurence Rupp spricht offen über seine Gefühlswelt als Vater

Laurence Rupp (39) gibt einen seltenen Einblick in sein Innenleben als Familienvater. Im Interview mit Bunte sprach der Schauspieler jetzt offen darüber, was seine beiden Söhne für ihn bedeuten und wie stark sie sein Leben prägen. Durch die Vaterschaft habe sich ihm eine Seite der Liebe eröffnet, die er so vorher nicht kannte. "Ich glaube, wenn man selbst Kinder hat, lernt man eine Form der Liebe kennen, die man vorher vielleicht noch nicht auf diese Weise erlebt hat", schwärmte er. Durch seine Söhne habe er eine bis dahin unbekannte Dimension dieses Gefühls erfahren. Für Laurence ist die Vaterschaft deshalb ein besonders großer Teil seines Lebens. "Es ist ein unglaublicher Segen, Menschen in seinem Leben zu haben, die über allem stehen, sogar über dem eigenen Leben", betont er gegenüber dem Magazin. Neben aller Freude begleitet ihn nämlich auch eine ständige Sorge, dass seinen Kindern etwas zustoßen könnte.

Laurence beschreibt damit zwei Seiten seiner Vaterrolle, die eng miteinander verbunden sind. Gerade weil seine Söhne für ihn an erster Stelle stehen, begleitet ihn auch die Sorge um deren Wohlergehen. Die Kehrseite dieser engen Bindung bringt er gegenüber Bunte mit wenigen Worten auf den Punkt: "Die Angst, dass meinen Kindern etwas passieren könnte", schwinge stets mit. Damit spricht der Schauspieler ein Gefühl an, das sich nicht von seiner Liebe zu den beiden Jungs trennen lässt. Seine Aussagen zeigen, dass das Vatersein für ihn zugleich großes Glück und eine dauerhafte Verlustangst bedeutet. Die Liebe, die er erst durch seine Kinder in dieser Form kennengelernt hat, gibt seinem Leben eine neue Dimension. Und genau aus dieser besonderen Verbindung entsteht auch die Furcht, einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben verlieren zu können. Glück und Sorge gehören für ihn als Vater somit untrennbar zusammen.

Mit der Vaterrolle ist Laurence schon seit jungen Jahren vertraut. Sein älterer Sohn Finn kam zur Welt, als der Schauspieler 20 Jahre alt war. In diesem Monat feiert Finn bereits seinen 19. Geburtstag. Kurz nach der Geburt trennten sich die Eltern. Laurence kümmerte sich daraufhin als sehr junger Vater allein um sein Kleinkind. Heute kann er dem geringen Altersabstand zu seinem erwachsenen Sohn aber auch Positives abgewinnen: Auf manchen Ebenen begegnen sich die beiden auf Augenhöhe. Das zeigt sich unter anderem beim Umgang mit sozialen Medien. Statt Finn von oben herab zu belehren, setzt Laurence auf offene Gespräche mit ihm. Das Thema übermäßige Bildschirmzeit ist Laurence schließlich auch aus eigener Erfahrung vertraut. Seine frühe Vaterschaft und der vergleichsweise kleine Abstand zwischen den Generationen prägen somit bis heute die Beziehung zwischen Vater und Sohn sowie die Art, wie sie sich über solche Herausforderungen austauschen.

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Imago Laurence Rupp bei der Premiere von "Gentle Monster" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Getty Images Laurence Rupp bei der Netflix Party während der Berlinale 2026 im KaDeWe, Berlin

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