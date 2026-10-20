Wegen Krämpfen: Palina Claßen musste in den Kreißsaal

Schreckmoment in der 36. Schwangerschaftswoche: Palina Claßen musste überraschend in den Kreißsaal. Auf Instagram erzählte die Influencerin jetzt, was sie wenige Stunden zuvor erlebt hatte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Claßen (33) war sie auf dem Weg zu Verwandten, als sie plötzlich starke Schmerzen bekam. "Auf einmal bekomme ich Krämpfe. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe wirklich eine sehr schlechte Laune", erinnerte sich die werdende Mutter. Für das Paar ging es daraufhin direkt ins Krankenhaus. Palina befürchtete bereits, dass ihr Baby auf die Welt kommen könnte. Darauf war sie allerdings noch überhaupt nicht vorbereitet. Ihren Mutterpass hatte sie glücklicherweise dabei, die Kliniktasche war hingegen noch nicht einmal gepackt. Mit einer Portion Humor verriet sie, was ihr in diesem Moment durch den Kopf ging: "Meine Haare waren fettig, meine Beine waren nicht rasiert. Ich dachte mir so: Bitte, Baby, bleib. Lass mich noch eine Woche. Noch eine Woche. Wenigstens."

Im Kreißsaal wurde Palina zunächst untersucht. Ihr Mann Julian war die ganze Zeit an ihrer Seite. Das CTG zeigte glücklicherweise keine Auffälligkeiten, allerdings stellte sich heraus, dass die Schwangere bereits Senkwehen hatte. "Das CTG, alles unauffällig. Alles passt. Und sie sagen, das sind Senkwehen. Der ist schon richtig weit unten", berichtete sie ihren Followern. Anschließend durfte das Paar wieder nach Hause fahren. Wirklich besser ging es Palina zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. "Ich hatte noch Schmerzen. Mir ging es echt irgendwie richtig, richtig schlecht. Die konnten sich auch nicht erklären, warum es mir so schlecht geht", erklärte sie. Woher die anhaltenden Beschwerden kamen, blieb somit unklar.

In zwei Tagen beginnt für die Influencerin bereits die 37. Schwangerschaftswoche. Nach dem aufregenden Klinikbesuch rief sie auch ihre Mutter an, die offenbar schon mit der Geburt ihres Enkels rechnete. "Bin ich Oma?", wollte sie direkt wissen. Palina konnte sie allerdings beruhigen: "Nein, bist du noch nicht." Erst vor wenigen Tagen hatten Palina und Julian eine ganz andere Neuigkeit mit ihren Fans geteilt: Die beiden haben geheiratet. Auf Instagram präsentierten sich die frisch Vermählten in ihren Hochzeitslooks, zeigten stolz ihre Eheringe und besiegelten den besonderen Moment mit einem Kuss. Dazu schrieben sie schlicht: "Frau und Herr Claßen". Nun steht für das Paar bereits das nächste große Ereignis an. Bis zur Geburt ihres gemeinsamen Sohnes dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina Miner im Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / palinaclassen_ Julian und Palina Claßen, Oktober 2026