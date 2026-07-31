"Größer als mein Ego": Palina Miner zeigt runden Babybauch

Runder Bauch, strahlende Mama: Palina Miner hat auf Instagram ein neues Foto mit ihren Fans geteilt, das ihren Babybauch in den Mittelpunkt stellt. Die Influencerin posiert darauf in einem weißen Crop-Top und einer pinken Stoffhose vor dem Spiegel – ihre wachsende Körpermitte ist dabei kaum zu übersehen. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie den Schnappschuss mit den Worten: "Bauch größer als mein Ego."

Palina und ihr Partner Julian Claßen (33) erwarten gemeinsam ihr erstes Kind. Auch Julian lässt es sich nicht nehmen, auf das Foto zu reagieren. Unter dem Beitrag hinterlässt er einen bewundernden Kommentar: "Was für eine heiße Mami!" Die werdenden Eltern scheinen die Schwangerschaft mit viel Humor und Leichtigkeit zu genießen und gewähren ihren Followern dabei regelmäßig Einblicke in diese besondere Zeit.

Julian und Palina machten ihre Beziehung Ende 2024 in den sozialen Medien öffentlich. Zuvor war er mit der Influencerin Tanja Makarić (29) und YouTube-Star Bianca Heinicke (33) liiert gewesen. Nach einer traurigen Fehlgeburt gab das Paar schließlich im Mai bekannt, den ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Kurz darauf folgte ein weiterer großer Schritt: Im Juli wagte Julian den Kniefall und hielt um die Hand von Palina an.

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Instagram / palinamin Palina Miner im Juli 2026

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected