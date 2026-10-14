Verheiratet: Julian Claßen und seine Palina haben Ja gesagt

Jetzt ist es offiziell: Julian Claßen (33) und seine Partnerin Palina haben sich das Jawort gegeben. Die frisch Vermählten machten ihre Hochzeit auf Instagram öffentlich und teilten gleich mehrere Aufnahmen ihres großen Tages. Darauf präsentieren sich der Social-Media-Star und seine Liebste in ihren Hochzeitslooks. Besonders stolz halten sie ihre Hände mit den neuen Eheringen in die Kamera, bevor sie ihre Liebe mit einem innigen Kuss besiegeln. Viel mehr brauchte es offenbar nicht, um die freudige Nachricht mit ihrer Community zu teilen. Unter die Bilderreihe setzten Julian und Palina lediglich drei schlichte Worte: "Frau und Herr Claßen". Damit machten die beiden Influencer ihren neuen Beziehungsstatus offiziell. Auf große Ankündigungen oder ein ausführliches Statement verzichteten sie – die Aufnahmen und die kurze Bildunterschrift sprechen für sich.

Neben den Ringfotos gewährten Julian und Palina ihren Followern weitere Einblicke in ihren Hochzeitstag. Ein Schnappschuss zeigt, wie sich die beiden glücklich anlächeln, während eine weitere Aufnahme Palinas Brautstrauß in den Fokus rückt. Auch ein anderes Indiz deutet auf die Hochzeit hin: Palina hat offenbar den Nachnamen ihres Mannes angenommen. Ihr Instagram-Account läuft inzwischen unter dem Namen "palinaclassen_" und weist damit auch online auf den Namenswechsel zu Claßen hin. Ihren Beitrag teilte Palina außerdem in ihrer Instagram-Story. Auch dort hielt sie sich kurz und knapp: Zu dem Wort "Familie" setzte sie lediglich ein rotes Herz. Eine kleine, aber bedeutungsvolle Botschaft, mit der sie ihr neues Glück offenbar zum Ausdruck bringen möchte.

Ganz überraschend kommt die Hochzeitsnachricht allerdings nicht. Bereits vor wenigen Tagen hatte Palina in einer Fragerunde angedeutet, dass sie und Julian schon bald vor den Traualtar treten würden. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Social-Media-Stars bereits seit einigen Monaten verlobt. Konkrete Details behielt die Influencerin jedoch für sich. Weder den genauen Hochzeitstermin noch den Ort der Trauung verriet sie ihren Followern. Auch ob die Feier im kleinen Kreis oder mit einer großen Gesellschaft stattfinden sollte, ließ Palina offen. Umso größer dürfte die Freude bei ihren Fans gewesen sein, als das Paar seine Hochzeitsbilder veröffentlichte und sich erstmals als Eheleute präsentierte.

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Instagram / palinaclassen_ Julian und Palina Claßen, Oktober 2026

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Instagram / palinaclassen_ Julian und Palina Claßen, Oktober 2026

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026