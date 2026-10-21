"Bin total verliebt": Marla fragt Tim Kühnel nach Beziehung

In der Villa von Love Island VIP hat Marla Slengard ihre Karten auf den Tisch gelegt. Sie vertraute sich ihrer besten Freundin Henna Urrehman an und gestand dieser ihre Gefühle für Tim Kühnel (29): "Ich bin total verliebt." Kurz darauf suchte die Reality-TV-Bekanntheit das direkte Gespräch mit ihm und wollte Klarheit über den Beziehungsstatus: "Für mich sind wir halt jetzt zusammen. Für dich? Stell dir vor, wir gehen hier raus und du ghostest mich. Wir sind doch hier drin wie ein Paar." Tims Antwort fiel allerdings zurückhaltend aus: "Ich habe es schon mal erlebt, wie es ist, jemanden in einer Sendung kennenzulernen. Die einzige Sache, die ich vorher noch abchecken will, ist, dass ich noch diese Alltagssituation erlebe."

Der Podcaster erklärte im Einzelinterview, dass ihn die offene Gefühlsbekundung aus dem Konzept brachte: "Wir benutzen das Wort 'verliebt' inflationär. Ich muss das hier etwas kleiner sehen, um mich nicht zu verrennen. Also, ich habe das nicht so erwartet in dem Umfang. Das hat mich ehrlich gesagt überrumpelt." Ihre Sorge, nach dem Finale fallen gelassen zu werden, wollte er Marla trotzdem nehmen: "Wenn ich jetzt mein Handy hätte, würde ich direkt fünf Flugtickets buchen. Ich will nicht, dass du dir denkst, dass ich irgendwie unsicher bin oder sonst was. Im Gegenteil."

Dass Marla die Angst vor einem plötzlichen Kontaktabbruch umtreibt, hat einen konkreten Hintergrund. Sie traf in der Villa auf Paco Herb (31). Mit ihm hatte sie eine gemeinsame Vergangenheit, doch der Influencer soll sie plötzlich geghostet haben. Bei einem gemeinsamen Date in der Show kamen alte Spannungen auf, denn die beiden schilderten ihre damalige Geschichte völlig unterschiedlich. Trotzdem fand die Influencerin Paco sehr attraktiv und verspürte eine große Anziehung zu ihm. Das hätte Marlas und Tims Romanze fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mittlerweile musste Paco die Show aber verlassen.

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Paco Herb bei "Love Island VIP"