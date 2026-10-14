"Love Island VIP"-Tim genervt: Marla findet Paco "sehr geil"

In der Villa von Love Island VIP geht es derzeit hoch her – und mittendrin: Marla Slengard. Obwohl die Reality-TV-Bekanntheit eigentlich mit Tim Kühnel (29) vercouplet ist, scheint Paco Herb (30) sie gehörig um den Finger zu wickeln. Für Tim ist das alles andere als ein Grund zur Freude. Marla versucht die Situation im Einzelinterview zu entschärfen: "Ich weiß, dass ich gar nichts von Paco will und er mir nicht das geben kann, was Tim mir gibt." Tatsächlich versöhnen sich die beiden zunächst wieder. Doch ist damit wirklich alles aus der Welt geschafft? Als Tim wenig später mit Paco über Marla spricht, macht dieser deutlich, dass die Annäherung offenbar vor allem von ihr ausgeht: "Sie fängt an." Für Tim ist das ein klares Warnsignal. Er zieht eine deutliche Grenze: "Wenn das öfter vorkommt, dann bin ich weg."

Lange hält die Ruhe nicht an: Marla sucht erneut die Nähe von Paco, und die beiden kommen schnell ins Gespräch. Während eines Spiels macht sie ihm Komplimente und gesteht offen: "Du riechst voll gut. Ich finde dich halt echt sehr geil." Obwohl sie Tim wirklich will, fühlt sie sich offenbar auch zu Paco hingezogen. "Bei dir ist das gar nicht echt. Bei dir ist das nur sexuell", erklärt sie ihm. Als Paco nachfragt: "Was willst du denn von mir?", flirtet die AYTO-Bekanntheit weiter und geht sogar so weit, ihn zu fragen: "Denkst du, Tim wäre sauer, wenn wir rummachen?" Währenddessen beobachtet Tim die beiden vom Balkon aus. Er sieht, wie nah sie beieinandersitzen, kann jedoch nicht hören, worüber sie sprechen. "Ich habe keine Ahnung, was da unten abgegangen ist", gibt er zu. Auch Jannik Kontalis (30) kann den intensiven Flirt nicht einordnen: "Warum flirten die jetzt so intensiv, Paco und Marla? Ich blick da nicht durch."

Beim selben Spiel wird es schließlich auch körperlich: Die Kandidaten sollen den Herzschlag ihres Gegenübers spüren. Mit den Worten "Die sind echt, ne?" fordert Marla Paco dazu auf, ihre Brust zu berühren. Er lässt sich darauf ein, obwohl Tim ihn zuvor gewarnt hat. Für Paco ist die Sache eindeutig: "Marla sendet mir Signale, und die nehme ich wahr." Als die Promis anschließend freiwillig Kussszenen aus berühmten Filmen nachspielen dürfen, hält er sich jedoch zurück, um Tims Gefühle nicht zu verletzen. Marlas widersprüchliches Verhalten geht ihm zunehmend auf die Nerven – zumal sie ihm zuvor vorgeworfen hatte, sie auszunutzen. Auch Henna Urrehman mischt sich ein und warnt Tim, dass Marla Paco gut findet. Schließlich eskaliert die Situation: Marla und Paco geraten vor den anderen Bewohnern in einen Streit, in den auch Giuliano Lorenzo Hediger und Greta Barthel (27) hineingezogen werden. Marla fühlt sich in die Enge getrieben und zieht sich beleidigt gemeinsam mit Henna zurück.

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RTLZWEI Paco Herb, Marla Slengard, Eva Benetatou und Jannik Kontalis bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Paco Herb und Marla Slengard bei "Love Island VIP"

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