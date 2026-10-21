Darum nehmen Gloria Schwesinger und ihr Micha an TI-VIP teil

Gloria Schwesinger (34) und ihr Freund Michael, genannt Micha, stellen ihre Beziehung aktuell bei Temptation Island VIP auf die Probe. Doch hinter ihrer Teilnahme steckt offenbar deutlich mehr als der Wunsch nach einem weiteren Reality-TV-Abenteuer. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet Gloria jetzt, dass vor allem die Schwierigkeiten in ihrer Partnerschaft ausschlaggebend für die Entscheidung waren. Schon vor den Dreharbeiten habe es zwischen ihr und Micha immer wieder Probleme gegeben. Deshalb habe sie sich bewusst dazu entschieden, etwas an ihrer Situation zu verändern. Ob das Experiment ihre Beziehung stärken oder letztendlich zu einer Trennung führen würde, sei für sie dabei nicht entscheidend gewesen. "Ich wollte eine Veränderung." Weiter erklärte die Reality-TV-Bekanntheit: "Für mich war es halt einfach schon so – ich meine, ihr habt die erste Folge gesehen – es ist nicht rund gelaufen. Ich wollte eine Veränderung, egal in welche Richtung, aber ich wollte, dass sich was ändert. Deswegen sind wir dahin."

Neben den Beziehungsproblemen spielte für Gloria allerdings noch ein weiterer Faktor eine Rolle: ihre Karriere im Reality-TV. Schließlich gehöre es mittlerweile zu ihrem Beruf, regelmäßig vor der Kamera zu stehen. "Einmal ist es natürlich so, ich bin halt auch eine Person des öffentlichen Lebens. Ich bin Realitystar oder der Trottel, der vor der Kamera rumhüpft", scherzte sie gegenüber Promiflash. Anschließend fügte sie hinzu: "Es ist halt irgendwie auch ein bisschen meine Jobbeschreibung." Trotz der möglichen Konsequenzen für ihre Partnerschaft sieht Gloria durchaus positive Seiten an dem TV-Experiment. "Und Temptation ist natürlich schon irgendwie auch, trotz der Tatsache, dass man natürlich seine Beziehung riskiert, ein cooles Format, das schon auch irgendwie seine coolen Seiten hat", erklärte sie. Für die Realitydarstellerin war die Teilnahme somit nicht nur eine Möglichkeit, ihre Beziehung auf den Prüfstand zu stellen, sondern auch eine berufliche Gelegenheit.

Gloria und der 35-jährige Projektleiter Micha sind bereits seit 2023 ein Paar. Vor ihrer Teilnahme an "Temptation Island VIP" lebten die beiden gemeinsam in Stuttgart. Doch gerade das Zusammenleben im Alltag führte laut RTL immer wieder zu Streitigkeiten. Die Beziehung war demnach schon vor dem Treuetest nicht frei von Konflikten. Hinzu kommt ein weiteres brisantes Detail aus Glorias Vergangenheit: Die TV-Bekanntheit gab offen zu, in sämtlichen früheren Beziehungen untreu gewesen zu sein. Micha habe sie nach eigenen Angaben bislang allerdings nicht betrogen. Auf Kreta müssen die beiden nun beweisen, wie standhaft ihre Liebe tatsächlich ist. Während des Experiments wohnen Gloria und Micha getrennt voneinander mit attraktiven Singles zusammen, die versuchen, sie in Versuchung zu führen. Bei den regelmäßigen Lagerfeuern bekommen die beiden schließlich ausgewählte Aufnahmen davon zu sehen, wie sich ihr jeweiliger Partner in der anderen Villa verhält.

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Imago Gloria Schwesinger, "Love Island VIP"-Premiere und dem Screening auf Schloss Arff in Köln am 16.09.2026

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island V.I.P."