Micha "noch nicht": Gloria Schwesinger betrog jeden Partner

Die Dreharbeiten sind längst abgeschlossen, jetzt steht für Gloria Schwesinger (34) und ihren Partner Micha (35) die Ausstrahlung ihres nächsten gemeinsamen TV-Abenteuers bevor. Ab dem 12. Oktober sind die beiden bei Temptation Island VIP auf Kreta zu sehen, wo sie sich den Versuchungen attraktiver Singles stellen. Seit 2023 gehen die Reality-TV-Bekanntheit und der Projektleiter gemeinsam durchs Leben, wohnen vor dem TV-Treuetest sogar zusammen in Stuttgart. Doch genau dieser Alltag sorgt laut RTL immer wieder für Konflikte. Besonders pikant: Gloria gesteht, dass sie in all ihren früheren Beziehungen untreu gewesen sei. Bei Micha habe sie das bislang noch nicht getan – zumindest betont sie das selbst. "Dir bin ich ja NOCH nicht fremdgegangen", erklärt sie in der Ankündigung des Senders.

Wie angespannt die Beziehung bereits vor den Dreharbeiten war, zeigen die Schilderungen des Paares. Selbst vermeintliche Kleinigkeiten sollen zwischen Gloria und Micha regelmäßig in heftige Streitereien ausgeartet sein, auf die nicht selten tagelanges Schweigen folgte. Laut dem Sender gehörten auch gegenseitige Blockaden in den sozialen Netzwerken und weggeworfene Liebesbriefe zu ihrer bisherigen Streitkultur. Während Micha die Schwierigkeiten offenbar eher verharmlost, hat Gloria hingegen das Gefühl, emotional zu kurz zu kommen. Entsprechend scheint die Teilnahme an dem Kuppelformat für die Social-Media-Bekanntheit weit mehr zu bedeuten als ein gewöhnliches TV-Abenteuer: Sie sieht das Experiment offenbar als letzte Möglichkeit, ihre Beziehung zu retten. Gleichzeitig zieht sie eine Trennung bereits in Betracht. Wie die gemeinsame Zeit auf Kreta tatsächlich verlaufen ist und ob sie ihre Beziehung am Ende retten konnten, erfahren die Zuschauer nun mit der Ausstrahlung.

Dass die Zuschauer bei der "Temptation Island VIP"-Ausstrahlung heftige Szenen erwarten, hatte Gloria schon vor zwei Wochen in einem Interview mit Promiflash angedeutet. Auf der Premiere von Love Island VIP sagte sie über ihre Eifersucht: "Es gab wirklich Momente, wo ich fast geplatzt bin. Also es war schon schlimm. War schon schlimm. Ja, ja." Was genau diese Ausraster ausgelöst hatte, behielt Gloria damals noch für sich. Klar war nur: Nach den Dreharbeiten hatte sich die Reality-Bekanntheit bei ihren Fans gemeldet und angedeutet, dass die Staffel "besonders heftig" geworden sei – Details durfte sie aber noch nicht verraten. Welche Szenen sie so aus der Bahn geworfen hatten und was das mit ihrer Beziehung gemacht hatte, sollten die Zuschauer erst mit den neuen Folgen erfahren.

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Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025

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