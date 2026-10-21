Kim Kardashian wird zu Halloween zu ihrer Tochter North

Halloween steht vor der Tür – und Kim Kardashian (46) hat ihr Kostüm bereits vorab enthüllt. Für ihre Verkleidung musste der Realitystar gar nicht weit suchen: Kim verwandelte sich kurzerhand in ihre eigene Tochter North West (13). In einem Instagram-Beitrag präsentierte der Realitystar am Dienstag ein vorgezogenes Kostüm, das unverkennbar vom auffälligen Stil der 13-Jährigen inspiriert ist. Im Mittelpunkt der Verwandlung steht eine lange, glatte Perücke in leuchtendem Türkisblau. Damit ahmt Kim die Haarfarbe nach, die North in den vergangenen Monaten getragen hat. Dazu kombinierte Kim dunkles Augen-Make-up, dramatische Wimpern und ein schwarzes Grafikshirt mit schwarz-weiß gestreiften Ärmeln. Auffälliger Schmuck und lange, verzierte Nägel machten die Verwandlung perfekt. Doch Kim kopiert nicht nur den Look ihrer Tochter. Mit dem Handy in der Hand posiert sie vor der Kamera und stellt dabei auch jene Social-Media-Videos nach, die North regelmäßig veröffentlicht. Bis in die kleinste Geste hinein hat Kim also die Art ihres Nachwuchses studiert.

North ist längst für ihre ausgefallenen Looks bekannt – und liefert damit in diesem Jahr die Vorlage für das Kostüm ihrer Mutter. Dass der Modegeschmack des Teenagers nicht bei allen gut ankommt, war erst kürzlich Thema. Erst Anfang Oktober thematisierten sie und ihre Mutter die Kommentare während eines gemeinsamen TikTok-Livestreams. Dabei wehrte sich die 13-Jährige deutlich gegen eine Bezeichnung, die offenbar immer wieder im Zusammenhang mit ihrem Auftreten fällt. "Hört auf zu sagen, ich sei dämonisch. Nein, das bin ich nicht. Nur weil ich mich gerne so kleide, sollte man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen", stellte North klar. Kim führte die Reaktionen vor allem auf bestimmte Accessoires zurück und stellte sich hinter die modische Selbstentfaltung ihrer Tochter. "Ja, ich glaube, die Leute sagen das wegen der schwarzen Grillz und eben Piercings und so ... Ich glaube nicht, dass die Leute es wirklich verstehen, aber ist dir das wichtig?", fragte sie.

Gemeinsame Halloweenauftritte haben bei Kim und North bereits Tradition. In früheren Jahren trugen die beiden mehrfach aufeinander abgestimmte Kostüme. 2023 schlüpften die beiden etwa in die Rollen von Cher (80) und Dionne aus der Komödie "Clueless". Dabei stellten sie die bekannten Outfits der beiden Figuren aus dem Film von 1995 nach. Auch sonst ließ sich North für ihre Verkleidungen gern von der eigenen Familie inspirieren: Für ein früheres Halloween nahm sie sich ihren Vater Kanye West (49) zum Vorbild und verkleidete sich als das Bärenmaskottchen von dessen Album "Graduation". Während sich die Schülerin bei diesem Kostüm also an einem Elternteil orientierte, läuft es diesmal genau andersherum: Nun übernimmt Kim den charakteristischen Look ihrer Tochter. Statt lediglich ein gemeinsames Motto zu wählen, macht der Realitystar North selbst zur Vorlage ihres Kostüms und imitiert neben ihren türkisblauen Haaren auch deren typische Inszenierung vor der Handykamera.

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TikTok / northwest North West und ihre Mama Kim Kardashian, Oktober 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian verkleidet als Tochter North West

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian verkleidet als Tochter North West