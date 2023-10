Kim Kardashian und North West begeistern als "Clueless"-Duo!

Kim Kardashian (43) und North West (10) holen die Neunziger zurück! Die Unternehmerin legt sich Jahr für Jahr zu Halloween mächtig ins Zeug, um das perfekte Kostüm zu finden. Zu den vergangenen Gruselfesten begeisterte sie bereits als Elle Woods, Carole Baskin (62) und Mystique. Kein Wunder also, dass sich die Reality-TV-Darstellerin auch in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lässt: Mit ihrer Tochter North präsentiert sich Kim im Partnerlook à la "Clueless"!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die vierfache Mutter am 31. Oktober ihren diesjährigen Look: Gemeinsam mit ihrer Ältesten stellt sie die beiden Hauptfiguren aus dem Film "Clueless" nach – während Kim in einer gelb-karierten Kombi aus Minirock und Blazer Alicia Silverstone (47) verkörpert, übernimmt ihr Nachwuchs den Part von Stacey Dash (56). Die Fans sind davon begeistert: "Das ist perfekt!", schreibt ein User.

Kim ist nicht die einzige Kardashian, die sich zu Halloween ein cooles Kostüm aussucht. Ihre Schwester Kourtney (44) zeigte bereits vor einigen Tagen ihre Verkleidung – sie imitierte ihre eigene Schwester und trug ein Kleid, in dem Kim 2013 hochschwanger auf der Met Gala gestrahlt hatte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Oktober 2023

United Archives GmbH/ Action Press Stacey Dash und Alicia Silverstone in "Clueless"

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Oktober 2023

