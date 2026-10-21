So witzelt Daniela Katzenberger über Mama Iris' neuen Freund

Iris Klein (59) hat sich frisch verliebt – und ihre Tochter Daniela Katzenberger (40) nimmt das mit reichlich Humor. Der neue Mann an der Seite der dreifachen Mutter heißt Kevin, kommt aus Hamburg und ist 31 Jahre alt. Damit trennen das Paar ganze 28 Jahre. Gegenüber Bild machte die Reality-TV-Bekanntheit aus dem großen Altersunterschied keinen Hehl und witzelte: "Ich glaube, ich bekomme einen neuen Stiefbruder. Mit Stiefvater hat das ja nichts mehr zu tun." Sollte es zu einem ersten Treffen mit dem Neuen kommen, hätte die Blondine auch schon ein paar Fragen parat: "Hast du dir das gut überlegt? Bist du schon abgestillt oder machst du jetzt nahtlos weiter?" Ihre Mutter lässt sich von diesen Sticheleien jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Statt sich für den deutlichen Altersunterschied zu rechtfertigen, kontert sie in dem von Bild verbreiteten Gespräch gelassen: "Was kann ich dazu, wo die Liebe hinfällt?" Auf die Scherze ihrer Tochter reagiert Iris somit ganz entspannt.

Ebenfalls entspannt geht Lucas Cordalis (59) mit der neuen Beziehung seiner Schwiegermutter um. Der Sänger betonte, dass er anderen Menschen ihr Leben nicht vorschreiben wolle. "Ich habe einfach eine sehr hohe Toleranz, glaube ich, und lass auch jeden so sein, wie er will. Jeder muss ja glücklich sein", erklärte er gegenüber Bild. Auch mit der Offenheit seiner Ehefrau hat der Musiker kein Problem – selbst wenn er private Themen für sich behalten würde. Daniela hatte zuletzt sehr freimütig über ihre Schamlippenstraffung gesprochen. Lucas dazu: "Aber ich weiß natürlich, wen ich geheiratet habe. Und meine Frau? Die hat keine Geheimnisse. Die ist wahnsinnig ehrlich. Und das liebe ich auch an ihr, wenn ich ehrlich bin", betonte der Musiker. Gerade diese unverstellte Offenheit gehört für ihn demnach zu den Eigenschaften, die er an Daniela besonders schätzt.

Iris und Kevin hatten sich nur wenige Tage zuvor zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Bei der "Golden Velvet Party" von David und Basti Franke in Frankfurt verbrachten die beiden viel Zeit miteinander im VIP-Bereich. Auch vor den anderen Gästen wirkten sie äußerst vertraut: Immer wieder ließ Iris liebevoll ihre Hand über Kevins Bein gleiten. Kurz nach dem gemeinsamen Partyauftritt machte das Paar seine Liebe dann auch im Netz publik. Kevin veröffentlichte unter seinem Instagram-Namen cubarogato gefühlvolle Zeilen an Iris. Darin machte der 31-Jährige deutlich, dass er zu ihr und ihrer Liebe stehen wolle. Damit blieb es nicht nur bei den innigen Szenen auf der Feier: Kurz darauf zeigte Kevin auch seinen Followern, wie wichtig ihm Iris ist. Die öffentliche Liebeserklärung folgte somit direkt auf den ersten gemeinsamen Auftritt der beiden in Frankfurt.

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Imago Daniela Katzenberger bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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Imago Daniela Katzenberger und Iris Katzenberger bei der 2. Charity Gala der Umbrella Stiftung im Hyatt Regency Düsseldorf

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)